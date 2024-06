Nazionale Italiana: oggi Luciano Spalletti farà le sue scelte e deciderà chi saranno i 26 che andranno in Germania

Manca sempre meno a Euro 2024. Italia che, da campione in carica, si prepara all’europeo in Germania. Nella giornata di oggi, Luciano Spalletti, prenderà le sue decisioni: verranno infatti scelti i 26 giocatori che prenderanno parte alla spedizione. Tutti i dubbi saranno quindi sciolti entro stasera. Al momento gli Azzurri sono in 29 e sono in ritiro a Coverciano. Scalvini e Acerbi (infortunati), hanno lasciato il posto a Gatti. Quindi il ct dovrà tagliarne fuori 3. Buongiorno, Bellanova e Ricci sperano nella convocazione definitiva, dopo essere stati inseriti nei pre-convocati. Verranno scartati un portiere, un centrocampista e un esterno. Bellanova e Ricci rischiano il posto quindi.

Euro 2024

L’europeo di calcio si gioca in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Italia che è stata inserita nel gruppo B con Spagna, Croazia e Albania. La prima partita del girone sarà sabato 15 giugno: Italia-Albania alle ore 21:00. Si torna in campo giovedì 20 giugno, sempre alle ore 21:00, per Spagna-Italia. Ultima partita lunedì 24 giugno alle 21:00: Croazia-Italia. Passano agli ottavi le prime 2 di ogni girone più le 4 migliori terze. In pratica, al termine dei gironi, verranno eliminate le ultime 6 classificate più 2 terze.