Nkoulou con i rasta: senza barbiere il difensore cambia look - Toro.it

Armando Izzo qualche settimana fa si era rapato la testa, Nicolas Nkoulou ha invece optato per un look completamente differente: i rasta

Negli scorsi giorni ha fatto il giro del web il fuorionda del Presidente della Repubblica alle prese con un ciuffo ribelle. “Non vado dal barbiere neppure io” spiegava nel video Sergio Mattarella. E dal barbiere non vanno neppure i calciatori del Torino, è così che dopo Armando Izzo, anche Nicolas Nkoulou si è cimentato con un cambio di look: se il difensore napoletano nelle scorse settimane ha scelto di raparsi la testa, il collega camerunese, come si è potuto vedere in un video che ha pubblicato nelle proprie storie di Instagram, ha invece scelto un’acconciatura ben differente optando per i rasta.