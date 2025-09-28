Parma-Torino in tv e in streaming: come vedere la partita in programma lunedì 29 settembre alle ore 18:30 al Tardini

Nella quinta giornata di Serie A giocano contro nel posticipo del lunedì sera Parma e Torino. Calcio d’inizio in programma allo Stadio Ennio Tardini alle ore 18:30 di lunedì 29 settembre. Marco Baroni contro il giovane Carlos Cuesta. Crociati alla ricerca della prima vittoria in campionato, Torino invece in cerca di risposte concrete. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.