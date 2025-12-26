Toro.it

Dopo il successo per 2-0 contro le Isole Comore all’esordio in Coppa D’Africa, il Marocco affronta il Mali

Dopo l’ottimo inizio del torneo da parte del Marocco, nazionale ospitante, che si è imposta con un netto 2-0 contro le Isole Comore, si appresta ad affrontare il Mali. Una sfida che vede i padroni di casa in netta superiorità nel bilancio complessivo contro i maliani, in 5 incontri il Marocco ha registrato 3 vittorie 1 pareggio e 1 sconfitta. La gara è fissata per questa sera alle 21:00 presso lo stadio Prince Moulay Abdallah, stesso stadio della partita inaugurale dove Masina e compagni non intendono fallire.

Adam Masina of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and AC Milan.
ultimo aggiornamento: 26-12-2025

