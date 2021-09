I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, 25 settembre 2021: tra Lazio e Venezia, ad una settimana dal derby

La Gazzetta dello Sport

Lo spacca partite. Pjaca arma in più. Il Toro ha trovato l’uomo decisivo anche in panchina

Le reti da subentrato a Sassuolo e Lazio hanno fruttato 4 punti: adesso il croato si candida per esserci dall’inizio a Venezia

Tuttosport

–Due gol in dieci minuti. Ecco il nuovo Pjaca, affare da 6 milioni

Visto l’exploit, è vantaggiosa per il Toro la cifra del riscatto concordata con la Juve , che lo aveva acquistato per 23 milioni dalla Dinamo Zagabria nel 2016

-Toro, è nato il Ma-Po

Mandragora e Pobega. Tutti piani per gennaio

-Toro, i tifosi ai piedi di Juric

La fiducia iniziale, la stima per le “lotte”sul mercato con Cairo, le vittorie e i progressi di una squadra spettacolare: “Dovevo dare un segnale forte”