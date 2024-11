I titoli sul Torino nella rassegna stampa di lunedì 18 novembre: la situazione degli infortunati, il mercato, la sfida al Monza

Tuttosport

-Toro: Vagnati in missione. Occhi anche per Varga

Per gennaio si cercano un bomber e un braccetto sinistro

-Pedersen brilla con la Norvegia. Vanoli prende appunti

Travolto il Kazakistan 5-0 nella Nations League con una tripletta di Haaland, il granata in campo un’ora

-L’obiettivo è Simeone ma rimane in salita

De Lurentiis per il Cholito chiede 15 milioni

La Gazzetta dello Sport

-La rincorsa di Ricci e Ilic. Per Samuele e Ivan una missione da Toro. Il mirino è sul Monza

I due centrocampisti lavorano per esserci. C’è fiducia per averli in campo domenica