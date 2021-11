Calciomercato Torino / Genoa e Sampdoria sulle tracce di Tomas Rincon: il Toro vuole cederlo, per Juric è ai margini del progetto

Tomas Rincon è uno di quei calciatori che il Torino, a gennaio, proverà a cedere. Non è una notizia, questa, se mai la conseguenza di quanto è accaduto negli ultimi mesi. Il venezuelano, infatti, è finito ai margini del progetto di Ivan Juric, che lo ha fatto giocare col contagocce. Il club ha fatto capire al centrocampista che, con la giusta offerta, lo farà partire senza troppi indugi. E all’orizzonte, per il momento, c’è Genova: Sampdoria e Genoa, per motivi diversi, potrebbero dare al numero 88 una chance per rilanciarsi.

La Sampdoria voleva Rincon in estate

I blucerchiati ci provarono già in estate, negli ultimi giorni di calciomercato. Non se ne fece nulla, perché il tempo era poco e i granata riunciarono a chiudere la trattativa per il sostituto di spessore, quel Sofyan Amrabat che intanto è tornato di moda per il mercato di gennaio. Rincon è rimasto, ma senza grandi prospettive d’impiego se non quelle del rincalzo.

Juric vuole coraggio sulle cessioni

Al Genoa, invece, pensano al ritorno del General. Prospettiva amarcord: un ritorno al passato nel nuovo Grifone guidato da Shevchenko. C’è stato qualche timido contatto esplorativo, ma nulla di più. Il Torino, dalla sua, farà di tutto per sbloccare qualunque trattativa si presenterà innanzi. Lo richiede Juric, che vuole coraggio da Cairo e Vagnati soprattutto per disfarsi di chi non rientra nel suo progetto.