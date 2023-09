L’attaccante avrebbe subito un infortunio e non avrebbe completato la seduta di allenamento odierna dei Lions

Il Torino si prepara ad affrontare la Salernitana nella gara valida per la 4ª giornata di Serie A, in programma lunedì 18 settembre allo Stadio Arechi. Intanto, secondo alcuni media africani, Boulaye Dia avrebbe subito un infortunio durante il suo ritiro con il Senegal e avrebbe terminato anzitempo la seduta di allenamento odierna. In un video pubblicato sui social, infatti, si può osservare il numero 10 abbandonare il campo e tornare verso gli spogliatoi. Dopo il caso che lo ha visto escluso dai convocati per la gara contro il Lecce e le dichiarazioni di Morgan De Sanctis in conferenza stampa, l’ex Villareal torna a far parlare di sé. Da capire ora quale sia la reale entità del problema fisico, dopo che il classe ’96 svolgerà gli esami di rito.