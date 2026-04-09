Le parole dell’allenatore del Verona, Paolo Sammarco, alla vigilia della sfida contro il Torino

Alla vigilia della sfida della 32a giornata di Serie A contro il Torino, il tecnico del Verona ha presentato la sfida dell’Olimpico Grande Torino in conferenza stampa.

Il tecnico ha spiegato cosa significa affrontare una squadra praticamente salva come il Torino: “Vuol dire che hanno fatto bene il loro lavoro, il Torino è una squadra quadrata, con giocatori importanti soprattutto davanti. Questa è una partita nella quale possiamo fargli male, possiamo provare a strappare punti ed a vincere”

Ha poi proseguito spiegando come poter reagire allo scontro salvezza perso contro la Fiorentina: “Si affronta con la solita professionalità, noi dobbiamo dare il massimo. Non vi nascondo che soprattutto il primo giorno (dopo la partita con la Fiorentina) ricreare un ambiente positivo non sia stato facile. C’era la consapevolezza di aver fatto una buona partita, di aver creato tanto e di non aver portato a casa niente. Non è stato facile, ma dobbiamo andare oltre e provarci ancora”.

Sulla difficoltà dei propri attaccanti ha spiegato: “Non è facile neanche per loro, essendo attaccanti vivono per il gol, ma l’impegno e la volontà non sono mai mancate. Noi dobbiamo cercare di metterli nelle migliori condizioni, sperando che con più occasioni potranno fare gol. Lo abbiamo fatto con la Fiorentina, ovviamente non riusciremo”.

Infine ha chiarito la situazione degli infortunati: “Siamo quelli della scorsa settimana. Lovric aveva praticamente re-iniziato, ma ancora non stava benissimo, aveva un piccolo fastidio, essendo una cosa tendinea, è una cosa che si portava dietro. Da lunedì dovrebbe essere con il gruppo”. Per quanto riguarda Bella-Kotchap ha spiegato: “Dovremmo esserci quasi, sta correndo e se tutto va bene fra questo fine settimana ed inizio settimana prossima dovrebbe essere con la squadra”.