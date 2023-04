Juventus, sentenza rinviata alla Corte d’Appello Federale. Accolto parzialmente il ricorso del club bianconero

Come si legge nel dispositivo: “Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A”.