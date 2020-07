Serie A, con Atalanta-Brescia si apre la 33^ giornata di campionato - Toro.it

Serie A / La Lazio deve rialzarsi dopo 3 sconfitte consecutive, si infiammano la lotta per la qualificazione in Europa e per la salvezza

Prenderà il via questa sera alle 21:45 la 33^ giornata del campionato di Serie A con l’Atalanta ad aprire le danze ospitando in casa il Brescia. I bergamaschi sono reduci dal pareggio contro la Juventus e non possono lasciare ulteriori punti sul campo se vogliono centrare l’obiettivo Champions: Lazio e Inter, appaiate a quota 68, non hanno ancora mollato la presa e gli orobici non possono di certo dormire sonni tranquilli. Dall’altro lato, invece, il Brescia dovrà cercare una vera e propria impresa per portare a casa quanti più punti possibile: il penultimo posto in classifica, a -8 dal Lecce suona come una condanna e il tempo comincia ad essere davvero tiranno.

Serie A, la lotta per la salvezza

Ma il Brescia non è l’unica squadra che dovrà giocarsi il tutto per tutto. In coda alla classifica, infatti, ci sono ben 7 squadra raccolta in una manciata di punti e la situazione resta più accesa che mai. Partendo dal fondo, la Spal chiuderà il 33° turno ospitando in casa l’Inter reduce dalla vittoria in rimonta contro il Torino, mentre domani (21:45) il Lecce sfiderà in casa la Fiorentina. Alle 19:30 di giovedì sera, poi, spazio allo scontro diretto tra Genoa e Torino mentre Udinese e Sampdoria, appaiate a 35 punti e di una lunghezza davanti ai granata di Longo, sfideranno rispettivamente Lazio e Cagliari.

Le altre sfide della 33^ giornata

A completare il quadro della 33^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020 ci sarà poi il Napoli che domani sera, alle 19:30, affronterà in trasferta il Bologna di Sinisa Mhajlovic. I partenopei, che inseguono la Roma a distanza di due lunghezze, vogliono blindare il discorso qualificazione all’Europa League ma i rossoblu si sono spesso dimostrati avversari più che temibili e la sfida non sarà di certo un semplice pro forma. A San Siro, invece, alla stessa ora il Milan ospiterà il Parma per cercare di contendere e possibilmente sfilare il 6° posto in classifica proprio ai partenopei.

Infine, la Roma continuerà il suo percorso verso l’Europa con la sfida casalinga contro il Parma mentre la Juventus, dopo la rimonta a suon di rigori con l’Atalanta, sarà ospite del Sassuolo. Di seguito il calendario completo della 33^ giornata:

Martedì 14 luglio

Atalanta-Brescia ore 21:45

Mercoledì 15 luglio

Bologna-Napoli ore 19:30

Milan-Parma ore 19:30

Sampdoria-Cagliari ore 19:30

Lecce-Fiorentina ore 21:45

Roma-Verona ore 21:45

Sassuolo-Juventus ore 21:45

Udinese-Lazio ore 21:45

Giovedì 16 luglio

Torino-Genoa ore 19:30

Spal-Inter ore 21:45