L’attacco del Torino funziona, al contrario di quello che accade in difesa: un anno fa meno della metà dei gol

Dopo 8 giornate di campionato, il Torino si trova al 9° posto in classifica a 11 punti. 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. 14 gol fatti e 14 gol subiti. L’attacco dei granata funziona eccome. Ma il problema è la difesa. Infatti sono troppi 14 gol subiti in 8 partite. Coco, Masina, Vojvoda, Walukiewicz, Maripan… Vanoli non ha ancora trovato la quadra giusta. Ma se si sistema la difesa, davanti i numeri possono diventare letali. Tra l’altro, tutti i gol tranne uno sono arrivati su azione. Solo due rigore a favore del Toro, uno sbagliato da Sanabria nel 3-1 di Verona, l’altro segnato da Vlasic a San Siro. La produzione offensiva del Torino è più che valida.

Il confronto con la scorsa stagione

Con Juric il Toro segnava pochissimo. Questa è stata una costante della sua gestione, nonostante la difesa fosse solida e compatta. Il paragone con la stagione 2023/2024 la dice lunga. Dopo 8 giornate, il Toro aveva segnato solo 6 gol. Meno della metà di quest’anno. Queste le partite: Torino-Cagliari 0-0, Milan-Torino 4-1, Torino-Genoa 1-0, Salernitana-Torino 0-3, Torino-Roma 1-1, Lazio-Torino 2-0, Torino-Verona 0-0 e Juventus-Torino 2-0. Una marea di partite sono finite 0-0 poi durante la Serie A. Vanoli ha portato nuove idee e l’attacco ringrazia.

Ora manca Zapata

Duvan Zapata però ha finito la stagione e quest’anno era anche capitano. Contro il Cagliari la prima partita senza di lui: ci hanno pensato Sanabria e Linetty a gonfiare la rete. Toro che solo a gennaio prenderà un altro attaccante, come confermato da Vanoli. Fino a quel momento, sarà una bella sfida mantenere questo trend. In difesa invece, va fatto un passo in avanti deciso. Lo scorso anno i gol subiti dopo 8 partite erano 9 e non pochi. Ma poi in generale il Toro subiva pochissimo. 14 gol in 8 partite, anche senza fare paragoni, sono troppi.