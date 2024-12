Vittoria importante per il Torino, che si è portato a 19 punti in classifica: lo scorso anno, dopo 16 giornate, erano 4 in più

Entusiasmo ritrovato. Il successo di Empoli ha permesso al Torino di passare un weekend in tranquillità, senza i soliti calcoli legati ai risultati delle altre squadre. Grazie allo 0-1 targato Adams i granata hanno fatto un piccolo passo verso la salvezza, allungando il distacco sul 18° posto di un punto: adesso, il Cagliari terzultimo è a 4 punti di distacco. Un risultato importante in vista di un finale di anno che vedrà la squadra di Vanoli giocare contro Bologna e Udinese, ma che comunque non basta del tutto a compensare il ritardo rispetto alla passata stagione.

Il confronto con la scorsa stagione

Già, perché rispetto alla 16ª giornata della scorsa stagione il Toro si ritrova con 4 punti in meno in classifica. È vero che i granata quest’anno sono partiti molto bene e Vanoli aveva decisamente migliorato il rendimento di Juric, ma va considerato anche che il periodo tra fine settembre e inizio dicembre ha rallentato di molto la corsa di Ricci e compagni. Ora i punti sono 19, lo scorso anno erano 23. Ma le differenze non stanno solo in questo. Juric era riuscito a vincere 6 partite, pareggiandone 5 e perdendone altrettante; adesso mancano invece una vittoria e un pareggio, e sono state perse due partite in più. Ecco spiegati i 4 punti di differenza. Per quanto riguarda i gol invece, il discorso è sempre lo stesso di inizio stagione: il Toro di Vanoli segna e concede di più, e i numeri lo dimostrano. Attualmente i gol fatti sono 17, mentre quelli subiti 20, mentre con Juric in panchina il dato era di 14-16. Insomma, il tecnico ex Venezia deve rincorrere e dare continuità alla vittoria di Empoli se vuole recuperare terreno sul suo predecessore: non è ovviamente una gara, ma è ovvio che i tifosi si aspettino un salto di qualità rispetto al passato.