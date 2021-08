I convocati di Torino-Cremonese / Le scelte di Juric e Pecchia per Torino-Cremonese, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia

Il Toro inizierà la stagione 2021/2022 in casa, tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, nel match di Coppa Italia contro la Cremonese. La squadra avversaria arriva da un ottimo pre campionato riuscendo a battere Pisa, Feralpisalò e SPAL. I granata non potranno sicuramente sbagliare il primo impegno stagionale, anche per rialzare la testa dopo i due risultati negativi nelle amichevoli contro il Rennes e Az Alkmaar. Juric avrà una motivazione in più, ovvero vendicare la partita del 18 agosto 2019, sempre in Coppa Italia, quando proprio la Cremonese eliminò l’Hellas Verona allora allenato dal tecnico croato.

Torino-Cremonese, i convocati di Ivan Juric

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Cremonese, i convocati di Fabio Pecchia

Sono 23 i calciatori convocati da Fabio Pecchia per la partita di Coppa Italia contro il Toro. Gli unici assenti sono Alfonso, Bianchetti, Ceravolo, Fornasier, Terranova, Volpe. Ecco l’elenco dei giocatori partiti per Torino:

Portieri: Carnesecchi, Ciezkowski, Peschieri

Difensori: Crescenzi, Fiordaliso, Frey, Okoli, Ravanelli, Sernicola, Valeri

Centrocampisti: Bartolomei, Buonaiuto, Castagnetti, Collodel, Deli, Nardi, Valzania

Attaccanti: Bàez, Ciofani, Strizzolo, Vido, Zanimacchia, Zunno