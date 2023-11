I due torti arbitrali subiti dal Torino contro il Monza sono solo gli ultimi di una lunga serie in questo inizio di stagione

C’è molto rammarico in casa Torino dopo il pareggio di sabato sera contro il Monza. I granata avevano sì di fronte un avversario molto tosto, ma la sensazione è che per la partita fatta si potesse tornare in Piemonte con i tre punti in tasca. Tra i ragazzi di Juric e la vittoria, però, si è piazzata la classe arbitrale che, ancora una volta in stagione, con degli errori ha influenzato e non poco la partita, nel primo e nel secondo tempo. Innanzitutto con un gol regolare annullato a Rodriguez, di cui ha anche parlato il designatore arbitrale Rocchi ammettendo l’errore del direttore di gara Doveri. E poi con un rigore non fischiato nei minuti finali di gioco, in un contatto che ha coinvolto Lazaro, il quale è rimasto in piedi portando lo stesso Doveri a non fischiare. Questi, però, non sono i primi errori subiti dal Toro e quasi certamente non saranno gli ultimi. E lo sa bene anche Cairo, il quale si è lamentato pubblicamente.

Gli episodi contro Milan e Frosinone

Già alla 2ª giornata di campionato contro il Milan, per esempio, l’arbitro aveva assegnato ai rossoneri un calcio di rigore per “fallo” di mano di Buongiorno, il cui movimento poi era stato giustificato nuovamente dal designatore Rocchi. Anche in Coppa Italia, inoltre, il Toro ha avuto a che fare con delle sviste grossolane. Prima il gol di Ibrahimovic, viziato da un tocco con il braccio di Mazzitelli. Poi, invece, un netto calcio di rigore per un fallo su Seck durante i tempi supplementari non assegnato, analizzato da Fourneau addirittura al monitor. Dopo appena 14 partite stagionali giocate, gli errori contano quota 5, e hanno fatto sì non solo che i granata perdessero diversi punti in Serie A, ma anche che venissero eliminati dalla Coppa Italia. Certamente questo non può essere un alibi, ma è chiaro che la società intera voglia farsi sentire anche ai piani alti.