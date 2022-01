Le scelte di Ivan Juric e Vincenzo Italiano in vista della sfida Torino-Fiorentina in programma lunedì 10 novembre alle ore 17

Dopo giorni di attesa, ricorsi e partite riprogrammate causa Covid, che ancora una volta torna a scuotere anche il mondo del calcio, Torino-Fiorentina si gioca: questa la decisione del Tar che ha revocato la quarantena dei granata permettendo così alla formazione di Juric di sfidare i viola. L’unica differenza sarà ovviamente il giorno: la sfida in programma al Grande Torino, infatti, come ormai noto non andrà in scena oggi, domenica 9 gennaio, bensì domani alle 17. Di seguito, i convocati delle due formazioni.

Torino-Fiorentina, i convocati di Juric

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Forentina, i convocati di Italiano

Sono 23 i convocati di Italiano per la trasferta piemontese contro il Torino. Nell’elenco non figua il nuovo acquisto Pietek, così come Benassi e Sottil.

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano;

Difensori: Biraghi, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti;

Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira;

Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Saponara, Vlahovic