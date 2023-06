I convocati di Torino-Inter, gara valida per l’ultima giornata di campionato in programma oggi alle 18.30

Si torna in campo e questa volta è però l’ultima. Con lo scudetto già assegnato, c’è ancora tanto in ballo. Dalla lotta retocessione ai posti in Coppa, c’è ancora molto da decidere. Tra chi ha ancora qualcosa per cui lottare, c’è anche il Torino di Juric, a caccia dell’ottavo posto sicuro. Per tenerselo stretto, dovrà però compiere l’impresa: ad attenderlo c’è infatti l’Inter che, già qualificata per la Champions, non vuole essere scavalcata dal Milan. Juric non avrà nuovamente a disposizione Lazaro, così come Radonjic. Di seguito le scelte dei due tecnici sui convocati.

Torino-Fiorentina: i convocati di Juric

Portieri: Fiorenza, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Bayeye, Buongiorno, Gravillon, Djidji, Singo, Zima, Rodriguez, Schuurs, Vojvoda.

Centrocampisti: Adopo, Gineitis, Ilic, Linetty, Ricci, Vieira

Attaccanti: Karamoh, Sanabria, Seck, Pellegri, Vlasic, Miranchuk

Torino-Inter: i convocati di Inzaghi

In attesa di comunicazione