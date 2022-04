Il Toro torna sul campo della Lazio dopo gli scontri tra Cairo-Lotito e tra il presidente granata e Immobile nella scorsa stagione

La sfida tra Lazio e Toro si sta avvicinando. Quello tra biancocelesti e granata si appresta ad essere un match molto accesso. Entrambe le due squadre, per motivazioni molto differenti, andranno a caccia dei 3 punti. La squadra di Maurizio Sarri vorrà vincere per continuare a combattere in vista di una posizione europea. I granata invece, scenderanno in campo con il coltello tra i denti per provare a dare continuità al risultato ottenuto contro il Milan primo in classifica. A gettare ulteriore ”fuoco” in una partita che si appresta ad essere già infuocata, potrebbero essere le scorie rimaste dall’ultimo precedente tra Lazio e Toro che si è giocato a Roma, con la partita che terminò in pareggio. Grazie a quel punto i granata, allora allenati da Davide Nicola, conquistarono la salvezza a una giornata dalla fine del campionato, con qualche polemica e con uno scontro tra Urbano Cairo e Claudio Lotito e poi tra il numero 1 granata e il suo ex giocatore Ciro Immobile.

Cairo: lo scontro prima con Lotito poi con Immobile

Infatti, nell’ultimo Lazio-Torino che per essere più precisi risale al 18 maggio 2021, ci fu una lite nella tribuna dell’Olimpico tra Cairo e Lotito. Il presidente della Lazio, tornando in seguito su quanto accaduto lo scorso settembre dichiarò: “Non ho alcun tipo di problema con Cairo. Appartengo ad un’altra categoria di persone: guardo avanti senza pensare troppo al passato”. Mettendo la parole fine sulla vicenda. Mentre lo scontro tra Cairo e Immobile fu pubblicato su Instagram. Il presidente granata fu stato accusato dall’attaccante biancoceleste di avergli rivolto: ”grave accuse infamatorie” e da qui ne conseguì un botta e risposta tra i due, nel quale si intromise anche la moglie di Immobile Jessica Melena. Ma la partita tra Lazio e Toro in programma sabato sera sarà un’altra storia, con la speranza da entrambe le parti che gli scontri dell’ultimo precedente facciano parte del passato.