Ecco i giocatori convocati da D’Aversa e Sarri per Torino-Lazio, gara valevole per la 27a giornata di serie A
Reduce dalla sconfitta esterna contro il Genoa, il Torino si prepara alla delicata gara casalinga contro la Lazio, una partita che i granata non possono sbagliare. Gli uomini di Sarri arrivano dal pareggio a reti inviolate di Cagliari con l’obiettivo di racimolare punti utili per avvicinarsi alle prime 7 posizioni. Nella Lazio, oltre alle assenze di Basic e Gila, non sarà della partita Maldini che ha dato forfait per un problema alla caviglia.
Torino-Lazio, i convocati di D’Aversa
In attesa di comunicazione
Torino-Lazio, i convocati di Sarri
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Ratkov, Zaccagni.
