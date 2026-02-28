Ecco i giocatori convocati da D’Aversa e Sarri per Torino-Lazio, gara valevole per la 27a giornata di serie A

Reduce dalla sconfitta esterna contro il Genoa, il Torino si prepara alla delicata gara casalinga contro la Lazio, una partita che i granata non possono sbagliare. Gli uomini di Sarri arrivano dal pareggio a reti inviolate di Cagliari con l’obiettivo di racimolare punti utili per avvicinarsi alle prime 7 posizioni. Nella Lazio, oltre alle assenze di Basic e Gila, non sarà della partita Maldini che ha dato forfait per un problema alla caviglia.

Torino-Lazio, i convocati di D’Aversa

In attesa di comunicazione

Torino-Lazio, i convocati di Sarri

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Ratkov, Zaccagni.