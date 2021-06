Ljajic è in uscita dal Besiktas, dalla Turchia si fa sempre più insistente la voce di un possibile ritorno del fantasista serbo al Toro

Dalla Turchia sono sicuri: Adem Ljajic potrebbe tornare al Toro. Il Besiktas infatti è intenzionato a far partire il giocatore ex Roma per l’alto ingaggio che percepisce in bianconero, ovvero circa tre milioni l’anno più bonus. Una cifra che sarebbe un ostacolo molto grande da superare anche per il club granata qualora avesse davvero intenzione di riportare Ljajic all’ombra della Mole. Il numero 22 del Besiktas è un giocatore che Juric stima molto, ma al momento non è il primo obiettIvo per i granata. Per il jolly offensivo serbo anche l’esperienza in Turchia, dopo quella al Toro, ha avuto diversi alti e bassi e i granata conoscono molto bene il carattere e le prestazioni che può fornire Ljajic. Due aspetti che sicuramente il Toro terrà in considerazione prima di decidere se dare un’accelerata alla trattativa o lasciare che la possibilità di un ritorno di Ljajic a Torino rimanga solo una voce.

Il passato del serbo in granata

Un ritorno in Italia per Ljajic sarebbe un ritorno a casa in un campionato, la serie A, che conosce benissimo. Infatti, il serbo oltre all’esperienza al Toro ha indossato le maglie di Fiorentina, Roma e Inter. Approdato in granata nel luglio del 2016 dalla Roma insieme a Iago Falque, il giocare serbo si ritrovò a lavorare con Mihajlovic. Per strappare Ljajic alla Roma il Toro spese circa 9,5 milioni. Il giocatore serbo nella classifica degli acquisti più costosi da parte del presidente Cairo attualmente ricopre l’ottavo posto. Ljajic dopo due stagioni al Toro, dove collezionò 65 presenze e 18 gol, si trasferì proprio al Besiktas, il club turco che potrebbe far tornare il fantasista serbo in granata. Il Toro valuterà attentamente questa possibilità con il proprio tecnico, consapevoli che dopo due stagioni deludenti non si potranno più fare errori se si vuole riportare in alto il club granata.