Torino, la casa degli orrori: una stagione di record negativi

Dalla peggior sconfitta casalinga, alla più lunga striscia di sconfitte consecutive: tutti i numeri negativi della stagione del Torino

Che la stagione del Torino sia stata una delle peggiori degli ultimi anni è evidente e non serve di certo snocciolare chissà quale numero per darne conferma. Sarebbe sufficiente semplicemente pensare all’involuzione patita da Belotti e compagni: da squadra creata per affrontare l’Europa e, possibilmente, tornarci per il secondo anno consecutivo, a squadra che lotta per non retrocedere in Serie B. Un tracollo, quello granata che non ammette repliche né alibi. Come sempre, però, anche i numeri hanno il loro peso. E in questo caso le statistiche del Torino sembrano confermare, quasi beffarde, tutti i problemi incontrati dalla formazione granata sul proprio cammino.

La rimonta del Verona, l’inizio della fine

Un filotto di record, e questa volta negativi, che sembrano costruire la casa degli orrori di un parco divertimenti nel quale c’è ben poco da divertirsi. E le fondamenta di questa casa da film horror il Toro le ha gettate nella sfida di andata contro il Verona. Il 3-0 sfiorato dai granata poteva regalare il successo che avrebbe potuto dare continuità ai granata dopo quelli su Genoa e Fiorentina. E, invece, nel quarto d’ora finale la luce si è totalmente spenta e i veronesi hanno ribaltato la sfida a loro favore trovando il definitivo 3-3: un pareggio che segna la prima rimonta subita dai granata dopo essere andati in vantaggio di 3 reti.

Un record che, tuttavia, è soltanto il primo e di certo non il peggiore. Cinque giornate più tardi, arriva infatti l’umiliazione contro l’Atalanta. Un 7-0 che non lascia spazio a commenti o repliche. Un Toro totalmente incapace di arginare una squadra che ha fatto il bello e brutto tempo infliggendo ai granata la peggior sconfitta casalinga di sempre. Per trovare un risultato analogo, bisogna tornare indietro fino al 1950 quando a prendere a pallonate (7 reti a 0 anche in questo caso) il Toro ci pensò il Milan.

Gli altri record negativi della stagione

E se questo basterebbe a deprimere qualunque tifoso, per il Toro ancora non è finita qui. Quella contro l’Atalanta, infatti, è solo una delle 20 sconfitte incassate dal Toro in questa stagione. Numeri che in casa granata non si vedevano dalla stagione 2008/2009 che, guarda caso, coincisero anche con l’ultima retrocessione in Serie B. Di queste 20 sconfitte, inoltre, ben 8 sono arrivate consecutivamente. Si tratta del peggior filotto di sconfitte mai visto: solo una volta i granata fecero peggio. Negli anni 30, infatti, arrivarono ben 13 ko di fila: la differenza, tuttavia, è che in quell’occasione arrivarono a cavallo di due campionati (1932/33 e 1933/34).

Guardando gli altri numeri, invece, si nota come l’attacco del Toro, con 46 reti all’attivo, sia uno dei peggiori della Serie A. Peggio, infatti, hanno fatto solo Udinese, Brescia e Spal. Discorso analogo anche per la difesa: a subire più reti del Toro sono state le tre retrocesse a cui si aggiunge il Genoa. Infine, la squadra di Longo ha chiuso all’ultimo posto della classifica per km percorsi.