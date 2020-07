Da Biella a Villarbasse, club ancora contro Cairo: "Basta, vattene" - Toro.it

Dopo la lettera dell’Unione Club Granata contro Cairo, spuntano altre manifestazioni di dissenso nei confronti del presidente del Torino

“Lascia la Casa Granata che stai occupando abusivamente da 15 anni, lasciaci ricominciare una nuova vita da tifosi”. Questo, era l’invito che si leggeva nella lettera firmata dall’Unione Club Granata e recapitata a mezzo stampa al presidente del Torino, Urbano Cairo. A quel messaggio scritto, nel quale si sottolineavano tutti gli errori che l’imprenditore alessandrino avrebbe commesso – secondo gli autori – nei quindici anni della sua presidenza, si sono sommate altre iniziative nel corso degli ultimi giorni. Due foto, del Toro Club Villarbasse e dei Fedelissimi Biella, mostrano altrettanti striscioni di contestazione al patron, al centro ormai di un forte vortice di dissenso.

Le contestazioni si moltiplicano: i club e non solo

“Cairo vattene”, e ancora: “Basta, vendi e vattene”. Contenuti di simile tenore e spinti dallo stesso obiettivo: far sì che il presidente Cairo si convinca a cedere la società dopo un decennio e un lustro di gestione.

La stessa richiesta condivisa da altre frange della tifoseria granata. Quelle che, da diverse settimane, stanno portando avanti una contestazione basata su estemporanei flash mob a ridosso delle partite del Toro. La prossima è in programma per il 26 luglio 2020, a un’ora e mezza dal calcio d’inizio di Torino-Spal. Sotto la sede del club, in via Arcivescovado, ci sarà uno striscione dove i tifosi, liberamente, potranno esprimere il loro dissenso “per 15 anni di nulla”. La piazza granata resta in tumulto.