Marco Giampaolo, tornato alla guida della Sampdoria, nella lista degli obiettivi ha inserito Linetty suo vecchio pallino

Dopo la decisione da parte della Sampdoria di esonerare Roberto D’Aversa, ha fatto ritorno sulla panchina blucerchiata Marco Giampaolo che prima di poter approdare nel club ligure ha dovuto liberarsi dal Toro dato che era ancora sotto contratto con il club granata. Il tecnico, nato a Bellinzona, ha già presentato alla Sampdoria una lista di obiettivi di mercato e in cima a questo elenco c’è un giocatore del Toro: Karol Linetty. Un giocatore che Giampaolo conosce molto bene, avendolo già allenato nella sua precedente esperienza in blucerchiato e nella sua breve e sfortunata parentesi all’ombra della Mole. Fu proprio Giampaolo nell’estate del 2020 a chiedere al club granata il centrocampista polacco e ora punta a riaverlo alla Sampdoria. L’ex tecnico di Milan e Toro auspica di poter riabbracciare presto Linetty con la speranza che il polacco possa dargli una grande mano nel condurre la squadra genovese a una corsa verso la salvezza più tranquilla possibile.

Linetty: tornare alla Samp potrebbe significare rilanciarsi

Linetty dal canto suo potrebbe vedere di buon grado un ritorno alla Sampdoria, dove ha militato dal 2016 al 2020 facendo molto bene, ritrovando un allenatore con il quale ha senza ombra di dubbio un rapporto speciale. Il giocatore polacco, dopo una prima stagione in granata molto deludente sparendo dai radar con l’arrivo di Davide Nicola sulla panchina granata, sta facendo sicuramente meglio in questa stagione anche grazie al grande lavoro che Juric sta portando avanti. Fino ad ora Linetty con addosso la maglia del Toro ha collezionato 13 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia. Adesso toccherà alla Sampdoria bussare alla porta del Toro e cercare di convincere i granata a cedergli il centrocampista polacco che ha un contratto che lo lega al club torinese fino al 2024. Giampaolo sicuramente conta sul fatto che la Sampdoria riesca ad accontentare la sua richiesta.