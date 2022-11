Il dt Davide Vagnati ha prolungato il proprio contrato con il Torino per altri due anni: la nuova scadenza è il 30 giugno 2025

Davide Vagnati sarà il direttore tecnico del Torino per altre due stagioni: la società granata ha infatti ufficializzato il rinnovo del contratto del dirigente fino al 30 giugno 2025. “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto del Responsabile dell’Area Tecnica Davide Vagnati fino al 30 giugno 2025. Avanti insieme con rinnovato vigore: buon lavoro, Sempre Forza Toro!” si legge nel comunicato pubblicato sul proprio sito dalla società granata.

Vagnati: “Al Toro ci sono grandi margini di miglioramento”

Negli scorsi mesi, parlando del proprio futuro, il dt granata aveva espresso il proprio desiderio di proseguire la propria esperienza lavorativa al Torino. “Mi piacerebbe continuare al Toro perché vedo che ci sono grandi margini di miglioramento, sono una persona che dorme poco la notte per trovare dalle soluzioni, voglio cercare di fare qualcosa di importante per questa società e per il presidente che ha messo tanti soldi nel Torino” aveva dichiarato. Ora la trattativa con il presidente Urbano Cairo è giunta alla conclusione e sono arrivate le firme sul contratto.