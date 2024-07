Un inizio complicato, i derby a distanza di due mesi, un finale con tre gare su quattro in casa: la tabella di marcia non crea entusiasmo nel tifo granata

Un inizio ostico, non c’è dubbio. Due partite contro avversari proibitivi aspettano il nuovo Torino di Paolo Vanoli. Prima un Milan in ricostruzione, al debutto con Fonseca in panchina (ma pur sempre il Milan), poi l’Atalanta vincitrice dell’Europa League e, chissà, magari in grado di mettere in difficoltà il Real Madrid nella cornice prestigiosa della Supercoppa Europea. Successivamente, un tuffo nei ricordi freschissimi di Paolo Vanoli, a Venezia, in cui si spera di non arrivare già con l’acqua alla gola, ma dopo prestazioni gagliarde contro le squadre di Fonseca e Gasperini.

Derby, andata e ritorno distano due mesi

Nelle prime sette uscite ci sarà spazio anche per Lazio e Inter, nel periodo a cavallo tra settembre e ottobre, a introdurre un mese di novembre in cui i granata faranno visita all’Allianz Stadium per il derby d’andata. La replica della stracittadina non sarà nemmeno tanto lontana: appena due mesi, il 12 gennaio 2025, allo Stadio Olimpico-Grande Torino. Tra marzo e aprile i granata dovrebbero poi riacquisire, sulla carta, ossigeno. In programma gare contro squadre abbordabili come Monza, Parma, Empoli, Verona, Como e Udinese. Soltanto Roma e Lazio potrebbero creare maggiori preoccupazioni.

A maggio tre gare su quattro in casa

L’obiettivo è quello di farsi trovare nel rush finale del campionato – nel mese di maggio – con ancora speranze di classifica. Dalla sua, il Toro ha il vantaggio di giocare tre match su quattro di fronte al proprio pubblico. Il problema è che esistono anche gli avversari: prima c’è il Venezia, ma poi faranno visita sotto la Mole anche Inter e Roma. L’ultimo match esterno è invece in casa del Lecce.

Il risultato del sondaggio: il 65% dei lettori è insoddisfatto

Dal risultato del sondaggio presentato nei giorni scorsi ai nostri lettori, prevale con il 65% una certa insoddisfazione per quanto riguarda le premesse in vista del cammino stagionale dei granata. La palla ora passa al Torino e a Paolo Vanoli, che dal prossimo 17 agosto proveranno a far sì che la sequenza degli avversari che i granata si ritroveranno di fronte si riveli indifferente per la posizione da acquisire in vista del 25 maggio 2025, quando la stagione chiuderà i battenti.