Secondo la maggior parte dei lettori nessuno, né Vlasic né Miranchuk saranno riscattati dalla società granata

La coppia di trequarti formata da Miranchuk e Vlasic in questa stagione è riuscita a trascinare il Torino. Miranchuk è riuscito a segnare 4 gol e a fornire 7 assist in 29 presenze in campionato mentre Vlasic ha totalizzato 34 presenze in Serie A riuscendo a fare 5 gol e a fornire 6 assist. Essendo entrambi in prestito con diritto di riscatto abbiamo chiesto ai lettori se secondo loro è possibile che entrambi i giocatori vengano riscattati. Secondo la maggior parte dei lettori, il 44%, nessuno dei due verrà riscattato e questo dimostra la poca fiducia dei tifosi nei confronti della società. Una consistete parte dei lettori, il 30% però è convinta che sebbene non si arriverà a trattenere entrambi i trequartisti in granata, si possa riuscire a completare l’acquisto di Vlasic. Il 19% dei tifosi invece confida nella società e nella possibilità di vedere tutti e due i trequartisti in granata la prossima stagione. Il restate 7% pensa invece che solamente il trequartista russo possa essere ancora sotto la guida di Ivan Juric.