Nicolas Nkoulou si allena a casa in vista del derby di sabato contro la Juventus: corsa contro il tempo per tornare in campo

Il Toro ieri non si è allenato usufruendo di un giorno di riposo, però nel frattempo Nicolas Nkoulou ha lavorato per tornare in forma in vista del derby di sabato sera. Un allenamento intenso per il giocatore, fermo ormai da un mese e pronto al rientro. Prima dello stop forzato era tornato di nuovo titolare in difesa, con Izzo e Bremer. Ora è pronto a riprendersi il suo posto.