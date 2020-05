Nkoulou alla Medicina dello Sport: tampone e test sierologico / Il VIDEO

I giocatori del Torino verranno sottoposti ad alcuni test in vista della ripresa: Nkoulou ha mostrato su Instagram di essersi recato alla Medicina dello Sport

Cominciano i test per i giocatori del Torino. Dopo l’ok per gli allenamenti individuali anche per gli atleti che svolgono sport di squadra, i membri del club granata hanno cominciato ad essere sottoposti ad alcune verifiche per confermare o meno la negatività al coronavirus. Se alcune squadre hanno già ripreso gli allenamenti mentre altre stanno aspettando per vedere come riattivarsi, il Toro ha optato per effettuare tutte le verifiche del caso, in modo da evitare qualsiasi tipo di complicazione. Tra i primi a sottoporsi ai prelievi c’è Nkoulou, che sui social ha condiviso il momento del test. “Direzione ospedale”, questa la scritta in una delle storie postate su Instagram.

Nkoulou all’Istituto Mecina dello Sport per il prelievo

Il difensore camerunense si è recato all’Istituto Medicina dello Sport per il prelievo, che si trova nei pressi dello Stadio Grande Torino. Su Instagram ha mostrato il post-prelievo, con la medicazione sul braccio.