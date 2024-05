Saba Sazonov, a margine dell’evento al JD Store de Le Gru, ha parlato della sua prima stagione al Torino e del suo infortunio

A margine dell’evento al JD Store di Le Gru, il difensore del Torino ha parlato della sua prima stagione in granata ma anche del futuro e del 4 maggio: “Ho fatto dodici partite, ho giocato contro Roma, Inter, Lazio. Per essere il primo anno penso che sia stato buono, ho fatto delle belle partite. Posso fare meglio ma per adesso va bene. Certo è che voglio giocare di più. Tutti i giocatori vogliono giocare di più ed essere titolare. Spero di poter essere disponibile per le ultime tre partite”.

Poi su quella foto a bordo del tram che ha circolato sui social negli scorsi mesi: “So che sono diventato un idolo per la foto sul tram, ma per me è normale. A Mosca anche lo facevo, per me è normale. Un giorno magari guido l’auto, il giorno dopo prendo i mezzi pubblici, per me è sempre stata una cosa normale”. E sul futuro: “Non lo so adesso il futuro, tutto dipenderà da come si evolveranno le cose”. Nel video l’intervista completa a Sazonov.