Ecco quali sono le nuove tendenze del momento per decorare e modellare l’abitazione dei suoi sogni

Il 2024 è iniziato meno di un mese fa, e questo rende gennaio il mese perfetto per pensare a come integrare le ultime tendenze in quanto a decorazioni nella tua nuova casa, o per rinfrescare il tuo spazio abitativo già esistente. Le tendenze del design per la casa sono in costante evoluzione e, rimanendo aggiornato, ti assicurerai le decorazioni più alla moda ed innovative. In questo articolo esploreremo le nuove imminenti tendenze del momento per aiutarti a modellare la tua abitazione dei sogni!

Calore e Design nel 2024: una ricerca nello stile e nel gusto

Il 2024 sembra essere un anno di affascinante mix tra nuove e vecchie tendenze. Alcune delle decorazioni più trendy per quest’anno consistono in uno stile lussuoso e rilassante, con influenze moderne e organiche. Il tutto viene accompagnato da una tavolozza di colori terrosi, legni dai toni più caldi (utilizzati principalmente nel design dai marchi di mobili) e superfici in pietra naturale. Una delle parole chiavi in tema decorazioni in questo 2024 è “calore”. L’estetica calda è, in questo momento, lo stile che sta guidando l’industria delle decorazioni. Questo termine è spesso legato agli elementi essenziali: alluminio, cromo e acciaio.

In generale, questo sembra essere un anno di approccio mix-and-match a design di periodi diversi, dove i toni gioiello e i fiori sono accompagnati dalla semplicità e dall’estetica del minimalismo.

Le tendenze per mobili e l’egemonia di pesca e albicocca

Quando si tratta di mobili, in questo momento vanno molto di moda forme sinuose e comode opzioni di seduta. Cotone, pelle, lino e velluto sono i tessuti più richiesti. Invece delle classiche finiture dei mobili in grigio e legno naturale chiaro, che hanno prevalso negli ultimi anni, il 2024 sembra essere l’anno del ritorno delle calde finiture in legno, non solo nei mobili, ma in tutta la casa.

Le altre due tonalità dominanti sono pesca e albicocca. Regalando dolcezza alla tua residenza, queste due tavolozze sono state dichiarate da molti come i colori dell’anno.

Il rustico incontra il moderno

Nel corso del 2024 le tendenze suggeriscono che lo stile rustico preferito dai fan si addentrerà in un’estetica più sofisticata, prendendo ispirazione dai cottage moderni, dal moderno organico e dallo stile casual californiano. L’aggiunta di texture più lussuose, mescolate con elementi naturali, forme sinuose e un mix di pezzi vintage e moderni elevano davvero lo stile della fattoria moderna. Inoltre, avere una tavolozza di colori davvero calda, arricchita da un tocco di elementi in pietra naturale, fa sì che questo stile sembri la scelta migliore per la tua casa nel 2024 (soprattutto quando si parla di cucina).

L’eleganza sensuale: dai fiori ai dettagli in pizzo

Questo è, oltretutto, l’anno del ritorno del romanticismo. Se abbracciati con sicurezza, il rosa, il rosso, i fiori, il pizzo e i nastri possono essere sensuali e provocanti. Anche se potremmo essere nel bel mezzo di un “contraccolpo”, secondo i commentatori del Times, il romanticismo sta senza dubbio vivendo un grande momento di rinascita. I sostenitori dello stile spensierato saranno sollevati nell’apprendere che i fiori stanno per sbocciare: “Dai cuscini alla biancheria da letto fino ai tappeti, stiamo vedendo l’ispirazione botanica insinuarsi in tutti i tessuti”, afferma il team di Citizenry, che condivide che la collezione primaverile dell’azienda sarà caratterizzata da motivi floreali tenui in tessitura e stampe a blocchi.

Kaiyo nota inoltre che gli stili Cottagecore e Grandmillenial stanno lasciando spazio nelle tendenze dell’arredamento della casa al il massimalismo floreale, che, grazie alle sue straordinarie fioriture, sta spingendo da parte le fioriture più sottili.

È tempo di inaugurare il nuovo e lasciare andare ciò che è obsoleto! Dopo avervi introdotto tutte le novità in ottica di decorazioni per quanto riguarda questo nuovo anno, se siete pronti a dire addio all’ordinario e ad abbracciare lo straordinario, lasciatevi trasportare da light in the box recensioni ed abbracciate lo stile che preferite per rivoluzionare l’arredamento e il design della vostra casa.