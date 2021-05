Fotogallery / 500 tifosi si sono radunati al Filadelfia per sostenere e incitare il Torino di Nicola in corsa per la salvezza

Erano in 500 oggi al Filadelfia: nonostante l’impossibilità di assistere all’allenamento del Torino i tifosi granata si sono radunati in massa fuori dal centro sportivo granata per suonare la carica e sostenere Belotti e compagni in quest’ultima parte del percorso salvezza. A partire dalla tappa di domani contro il Parma e lo striscione apparso all’esterno del Fila non lascia spazio a dubbi: “Siamo qua per spingervi alla vittoria, non infangate ancora la nostra storia“. Un invito alla vittoria seguito da cori di incoraggiamento ai quali Nicola e la sua squadra hanno risposto uscendo dai cancelli del centro sportivo per incontrare proprio i loro tifosi. Di seguito le più belle immagini della giornata: