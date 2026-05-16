Le parole di Ruggero Radice, figlio dell’ex tecnico granata Gigi Radice, alla Festa dello Scudetto del ’76

Grande giornata al “Grande Torino” in occasione della Festa dello Scudetto. Tra i presenti anche Ruggero Radice, figlio dell’ex tecnico granata Gigi Radice, che commenta così il 16 maggio e suo padre: “Una giornata memorabile, una degna ricorrenza verso questi giocatori stuppendi che hanno reso possibile questa impresa. Anche un ricordo a mio papà che era allenatore. È un grande onore per me essere qui oggi“.

Il gruppo del ’76

Sull’unione del gruppo e l’amicizia che è rimasta nel tempo: “Questi valori sono ancora più importanti, sono tutti uomini splendidi ancora legati a papà, a me, e io altrettanto a loro. È la straordinaria magia del calcio che ancora rende possibile il valore dell’amicizia“. Su Gigi Radice come padre e la carriera: “Non sono all’altezza di mio padre. Mi ispiro a lui nei valori del comportamento, nella passione e il rimanere sempre a passo coi tempi tenendosi aggiornati. È stato uno dei punti di riferimento di mio papà“.