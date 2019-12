Ed ora, parola al tribunale - Toro.it

Il pensiero dell’Avvocato Marengo dopo i recenti fatti che hanno colpito i tifosi della Curva Primavera coinvolti negli scontri di Torino-Inter

Quanto accaduto durante la partita Torino – Inter, peraltro recidiva di Torino – Napoli, ha indotto molti tifosi a non limitarsi alla sola pubblica protesta, ma anche a cercare tutela in via giudiziaria, chiedendo a me e ad altri colleghi avvocati di procedere per vie legali. Una richiesta che ci ha portati a costituire un collegio difensivo tra avvocati, rigorosamente di fede granata, composto dal sottoscritto, Daniele Labbate, Paolo Alberto Reineri e Paolo Rendina, a cui in questi ultimissimi giorni si stanno aggiungendo altri avvocati, quali Ferdinando Volpe ed Alex Gilardini.

Il collegio, comparando l’avvenuto in occasione dei due incontri su citati con la normativa vigente ed, in particolare, con le previsioni di cui alla Determinazione n.39 del 25/9/2019, che regolamenta la gestione della sicurezza all’interno dello Stadio prevedendo precisi obblighi in capo alle società sportive, onde verificare la procedibilità in giudizio dell’accaduto, ha rilevato precise e gravi inadempienze del Torino F.C.. Inadempienze che hanno generato una palese situazione di pericolo per i presenti in Curva Primavera, concretizzatasi in quel “fuggi fuggi” seguito all’aggressione perpetuata da frange di tifosi interisti follemente fatti accedere in Curva, senza che vi sia stata alcuna predisposizione di piani di sicurezza da parte del Torino F.C., a cui esclusivamente compete tale compito.

Una predisposizione di piani di sicurezza risultata carente a 360 gradi, a partire dal prefiltraggio e filtraggio in porta, come attestato da aste e bastoni nelle mani degli interisti, per arrivare all’inadeguato dispiegamento degli steward all’interno della curva, steward di cui si richiederà anche come risultino formati e quale sia la capacità formativa ed il beckground della società fornitrice del servizio. Da ciò, conseguentemente, la determinazione finale dei tanti tifosi che si sono a noi rivolti di portare in giudizio il Torino F.C..



La prossima settimana richiederemo, nelle forme di legge, le documentazioni relative ai due incontri citati, indi, ricevuto ciò da Questura, Prefettura e Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive (e loro obbligo consegnarle), procederemo a notificare gli atti di citazione in giudizio per il ristoro dei danni patiti da quei tanti tifosi (tra cui famiglie, anziani e bambini) la cui incolumità fisica è stata messa a repentaglio da quella che non posso che definire ardita gestione dell’evento. Una ardita gestione di cui il Torino F.C. ritengo sia pienamente responsabile, non solo moralmente ma anche giuridicamente, come peraltro si proverà in giudizio.

E ben poco significano le “giustificazioni” sul punto rese dal dott.Urbano Cairo e riportate oggi su un suo giornale, altro non le considero che la più classica excusatio non petita, accusatio manifesta.