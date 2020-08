J asu d'Cavour je gniun ca i lauda, as laudu da lur / La rubrica di Gigi Marengo - Toro.it

Il SognaToro / Torna l’appuntamento con la rubrica dell’avvocato Gigi Marengo: ecco il commento alla conferenza stampa di Cairo e Giampaolo

Mi ero ripromesso di nulla più scrivere sino a inizio campionato, per disquisire di Toro solo a bocce ferme. Ad avvenuta realizzazione di ciò che, da più parti, viene indicato quale “rivoluzione giampaoliana” o, con ancor più spudorata fantasia: “inizio di un nuovo ciclo”. Un non scrivere dettato dalla volontà di non sparare, ancor prima della discesa sul prato della “sua squadra”, sul povero Giampaolo, filosofo del tempo amico o nemico e probabilmente ennesima vittima di una società tutta chiacchiera e bilancio.

Un promessa, lette le ultime stupefacenti dichiarazioni del cav. Urbano Cairo, però oggi non più mantenibile. Dichiarazioni presidenziali talmente risibili e farlocche, anche per chi è ormai abituato da quindici anni a sentire sempre solo fuffa e menzogna, da render impossibile non scrivere due righe a loro commento.

Sulla campagna acquisti dialogherò quindi alla sua conclusione, anche se sin d’ora non pare difficile anticiparne l’esito… pur con tutte le riserve derivanti dal fatto che, se Petrachi fu il principe del “sotto traccia”, il signor Vagnati pare esserne addirittura il monarca. E sull’annullamento del ritiro a Biella, deciso praticamente con il pulman a motore già avviato e foriero dell’ennesima incontrovertibile figura di cacca, ne parlerò unitamente alla campagna acquisti. Mi ronza infatti all’orecchio che, ancor prima di iniziare, già si stiano incancrenendo alcuni primari rapporti interni…

Sulle modalità con cui il Fratello di Fede Moreno Longo è stato silurato, rifletterò a squadra in campo, unitamente ad un ragionare sulla nuova guida tecnica.

Sulla Fondazione Filadelfia, vista l’ormai appurata verità sul chi si rese colpevole dell’aver fatto porre i deretani di ingegneri ed architetti torinesi su seggiolini da noi tifosi acquistati ma a noi resi indisponibili, dibatterò a lungo a settembre, evidenziando ai Fratelli di Fede le pregnanti violazioni gestatorie poste in essere da due membri del CdA ora in scadenza, senza dimenticare di riflettere contestualmente sulla risibile dichiarazione di Cairo di aver “donato 200 mila euro al Fila per la realizzazione della sala mensa e relax”… 200 mila euro poi divenuti, dopo sole 24 ore, 300 mila…

Sulla folle, ed illegittima, procedura per ottenere il risarcimento economico mediante voucher per le partite giocate a porte chiuse, comunicata ieri dal Torino F.C. sul suo sito, approfondirò la questione nei prossimi giorni, evidenziando a tutti i Fratelli di Fede che, contrattualmente, il Torino F.C. è obbligato, rimarco obbligato, a risarcire gli abbonati mediante restituzione di denaro e non con voucher. Un obbligo che, peraltro, farò dichiarare dal magistrato, mediante il radicamento di una prima azione giudiziaria che avverrà il 5 settembre, a cui seguiranno decine e decine di altre azioni.

Il cavaliere (virgolettato su La Stampa odierna) ha dichiarato: “Mai più casi Nkoulou, ho chiesto scusa al suo procuratore per una promessa non mantenuta”. Allora il film Nkoulou ha tutt’altra trama rispetto a quella sin’ora falsamente spacciataci dalla società: Nkoulou aveva ragione piena, gli fu fatta una precisa promessa poi non mantenuta. E questa promessa non gli fu fatta da Petrachi, come sempre sussurrato dalle fonti societarie, ma arrivò direttamente dal cav. Urbano. Come dire… da un anno noi tifosi, i giornalisti e l’intero mondo granata è stato preso per i fondelli, con menzogne su menzogne. Menzogne che, venute ora meno per precisa dichiarazione presidenziale, palesano chi fu, anche nello spogliatoio, il primo colpevole della squallida annata appena conclusa. Lui, sempre lui: Urbano Cairo.

Ma ancor più risibile e stupefacente è l’altra sua dichiarazione: “Sette. Se me lo chiedete è il voto che mi assegno per quanto fatto…” Un autoincensamento probabilmente prassi di quel mondo meneghino da cui lui promana, ma che, nel nostro Piemonte, viene letto in modo decisamente diverso.

E sì, caro il nostro piccolo cavaliere (piccolo, perché quello grande è il Berlusca), noi piemontesi, per indicare le persone narcisiste, fanfarone e presuntuose, sempre convinte di essere dalla parte della ragione, abbiamo un pregnante detto popolare, un detto popolare che fornisce una perfettamente rappresentazione di chi, in assenza di riconoscimenti altrui, si incensa da solo: j asu d’Cavour je gniun ca i lauda, as laudu da lur (i somarelli del paese di Cavour nessuno che lodava, si lodavano da soli)…