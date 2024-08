I titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi, 1 agosto 2024: tra il mercato e il pareggio contro il Lione

La Gazzetta dello Sport

– Il Toro è promosso

Ricci e Linetty, il motore gira. Zapata-Sanabria, la coppa cresce.

– Oggi partitella di allenamento. Vlasic pronto a settembre

Tuttosport

– Segnali di Toro, aspettando segnali da Vagnati

I granata tengono botta in Francia contro il Lione. Ma evidenziano ugualmente lagune d’organico. E ancora scarsa incisività in attacco.

– Ancora Coco bello, tosto e solido

Ha annullato Orban e Mikautadze, è stato in campo fino al triplice fischio: Vanoli punta su di lui.

– No, Schuurs non si opera. Per adesso…

Avanti con la terapia conservativa, ma il ginocchio sarà monitorato di giorno in giorno. Si punta a gennaio

– Beffa Toro. Erlic sceglie il Bologna

Corriere Torino

– Il Toro prende forma

In Francia passi avanti rispetto alle amichevoli di Pinzolo. Cresce anche la condizione fisica generale e migliorano i meccanismi fra i reparti: bene Coco e Ricci.