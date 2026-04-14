La carriera di Nikola Vlasic è un perfetto esempio di talento precoce che si è evoluto attraverso le esperienze internazionali. Cresciuto nell’Hajduk Spalato, ha bruciato tutte le tappe, diventando uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo già in giovanissima età.

Oggi, con la maglia del Torino e della nazionale croata, è un giocatore maturo, che sa incidere sia in fase offensiva che nella gestione del gioco.

Come leggere il rendimento di Vlasic

Nel calcio moderno analizzare un giocatore significa anche interpretare numeri e prestazioni in modo sempre più dettagliato. Da qualche mese a questa parte, nell’ambito delle scommesse online è possibile puntare proprio sulle singole prestazioni di un giocatore (tiri, falli, cartellini ecc). In questo contesto consigliamo prima di consultare una guida ai migliori bonus scommesse per orientarsi tra le tante offerte di benvenuto disponibili e quale può fare al caso nostro.

Nel caso di Vlasic le statistiche più interessanti non riguardano solo gol e assist ma anche parametri come passaggi chiave, tiri da fuori area e coinvolgimento nella manovra offensiva.

Saper leggere certi parametri diventa fondamentale per individuare le cosiddette quote di valore, soprattutto quando si tratta di giocatori tecnici ma non sempre continui sotto porta. Inoltre le piattaforme di betting propongono sempre più spesso mercati avanzati legati alle prestazioni individuali, dalle occasioni create ai falli subiti, fino ai calci piazzati battuti.

Questo tipo di approccio dimostra che Vlasic è un giocatore complesso da valutare. Non è un semplice finalizzatore ma un elemento centrale nello sviluppo del gioco.

Le statistiche fanno la differenza

Sono bastate meno di 30 partite disputate per rimediare 7 cartellini gialli in questa stagione. Un dato che non passa certamente inosservato. Quando si raggiungono numeri di questo tipo, infatti, si entra nel campo delle statistiche più significative, che evidenziano giocatori particolarmente coinvolti anche nella fase difensiva o inclini al contatto fisico.

Per Vlasic questo dato va interpretato nel contesto del suo ruolo. Nonostante sia un trequartista, dunque, il croato partecipa attivamente al pressing e al recupero palla, caratteristiche che talvolta portano a interventi al limite del regolamento.

Superata una certa soglia di ammonizioni si inizia a parlare di profili simili a quelli di giocatori come Gianluca Mancini della Roma o Marin Pongracic della Fiorentina, noti per la loro intensità e per l’aggressività.

Questo aspetto rende Vlasic un giocatore completo ma anche uno da gestire con attenzione, soprattutto nelle partite più delicate dove il rischio squalifica può incidere.

Gli inizi di un predestinato all’Hajduk

Fin dai primi passi nel settore giovanile dell’Hajduk Spalato Vlasic ha mostrato qualità fuori dal comune.

Il suo esordio in prima squadra arriva a soli 16 anni, impreziosito da un gol in Europa League che lo rende il più giovane marcatore del club in competizioni europee.

A 18 anni diventa addirittura capitano della squadra, un segnale chiaro della fiducia riposta in lui. In questo periodo sviluppa le caratteristiche che lo accompagneranno per tutta la carriera, cioè tecnica raffinata, visione di gioco e capacità di incidere nei momenti decisivi.

Il passaggio all’Everton nel 2017 rappresenta il primo grande salto internazionale e anche una sfida complessa. In Premier League trova poco spazio, un’esperienza che però si rivelerà fondamentale per la sua crescita personale e professionale.

L’esplosione al CSKA Mosca e il picco del valore di mercato

È al CSKA Mosca che Vlasic trova la sua dimensione ideale. In Russia diventa rapidamente il leader tecnico della squadra, segnando gol importanti anche in Champions League, come quello decisivo contro il Real Madrid.

Le sue prestazioni lo portano a raggiungere il picco del valore di mercato, arrivando fino a circa 30 milioni di euro intorno ai 23 anni. In questo periodo è uno dei centrocampisti offensivi più interessanti d’Europa, grazie alla sua capacità di unire qualità tecnica e concretezza sotto porta.

Diventa anche un punto fermo della nazionale croata, con cui partecipa a competizioni internazionali di alto livello, consolidando quindi la sua reputazione.

Dalla Premier al Torino per ritrovare continuità

Dopo l’esperienza al West Ham United Vlasic approda al Torino nel 2022. In Italia ritrova continuità e centralità nel progetto tecnico, diventando uno dei giocatori più importanti della squadra.

Nella sua prima stagione contribuisce con gol e assist dimostrando subito il suo valore. Successivamente il club decide di puntare su di lui a titolo definitivo, confermando ancora una volta la fiducia nelle sue qualità.

Con il passare del tempo Vlasic assume anche un ruolo di leadership, fino a diventare vice capitano. La sua versatilità gli permette di giocare in diverse posizioni offensive, adattandosi alle esigenze tattiche dell’allenatore.

Dal punto di vista tecnico Vlasic è un giocatore estremamente completo. Può agire da trequartista, ala o seconda punta, offrendo sempre qualità e dinamismo. È abile nei calci piazzati, preciso nei passaggi e in grado di segnare da fuori area.

Ma ciò che lo distingue è la predisposizione ad abbinare tecnica e sacrificio. Non si limita alla fase offensiva ma contribuisce in fase difensiva, rendendosi utile nel recupero palla e nel pressing alto.

Questa combinazione lo rende un elemento fondamentale per qualsiasi squadra, soprattutto in un calcio moderno che richiede versatilità e intensità.

Prezzo del cartellino e scenari per il futuro prossimo

L’andamento del valore di Vlasic riflette perfettamente la sua carriera. Dalle prime valutazioni inferiori al milione di euro fino al picco di 30 milioni, infatti, il suo percorso è stato caratterizzato da una crescita costante, seguita da una fisiologica flessione.

Oggi il suo valore si aggira intorno ai 9 milioni, una cifra che tiene conto dell’età e del contesto attuale. Tuttavia resta uno dei giocatori più importanti del Torino e una pedina fondamentale per la nazionale croata.

Guardando al futuro, dunque, Vlasic ha ancora margini per incidere ad alto livello. Se riuscirà a mantenere continuità e migliorare la sua incisività sotto porta, potrà continuare a essere protagonista sia in Serie A che nelle competizioni internazionali.

Nikola Vlasic è un giocatore tecnico, intelligente e disposto al sacrificio. La sua storia dimostra che il talento, accompagnato da lavoro e adattabilità, può portare lontano.

Oggi è un punto di riferimento per i granata e una risorsa preziosa per la Croazia, prontissimo a scrivere nuovi capitoli della sua brillante carriera.