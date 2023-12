Il Toro non vinceva contro l’Atalanta da quattro stagioni e nel mezzo c’era stata anche la «super onta» dello 0-7, un ricordo amarissimo per i tifosi granata

Il Toro non vinceva contro l’Atalanta da quattro stagioni e nel mezzo c’era stata anche la «super onta» dello 0-7, un ricordo amarissimo per i tifosi granata e per la società che, nel posticipo di lunedì scorso, ha in qualche modo ‘vendicato’ quel risultato penalizzante e anche umiliante del 25 gennaio 2020!

Ora è un altro Toro ed è anche un’altra Atalanta tanto che, le due squadre sono divise in classifica soltanto da un punto e la squadra di Ivan Juric lamenta ben più di un errore arbitrale sfavorevole, senza i quali la posizione in graduatoria sarebbe ancor più brillante.

Può comunque diventare tale già da domenica prossima visto che, le quote scommesse sulla serie A considerano favorita la compagine granata attesa dalla trasferta in quel di Frosinone. Nel «lunch match» della 15^ infatti, il successo del Torino è valutato al momento 2.25, decisamente migliore rispetto al 3.30 del segno 1 per i frusinati, superiore addirittura anche al 3.20 di un eventuale pareggio.

Una convinzione senza se e senza ma da parte degli esperti e il tutto considerando che solo un punto divide la formazione piemontese da quella di Eusebio Di Francesco, sempre positivo ma senza quella continuità che ne aveva caratterizzato la versione di inizio stagione. Sarà questa la terza sfida di serie A al «Benito Stirpe» e nelle due precedenti circostanze il club granata si è sempre imposto e in tutte e due le volte con il medesimo punteggio di 2-1. Solo una volta i laziali si sono imposti nei confronti del Toro ed era nel torneo di serie B del 2010/2011 (1-0), mentre un paio di stagioni prima (sempre in cadetteria) finì 2-2.

Per la gara col Frosinone, mister Juric dovrà fare a meno di Linetty, squalificato dal Giudice, ed è una perdita di non poco conto visto il contributo in mediana del polacco dopo il cambio modulo: probabile Ricci al suo posto, ma non è da escludere invece Tameze con Djidji di nuovo abile come braccetto destro. In casa Frosinone invece out Barrenechea, pure lui squalificato, mentre Di Francesco deve valutare le condizioni fisiche di Mazzitelli, in forte dubbio.