Continua la corsa della Serie A, arrivata alla sesta giornata. Il turno infrasettimanale è pronto a regalare verdetti sorprendenti, specialmente dopo quanto visto fino a questo momento

Continua la corsa della Serie A, arrivata alla sesta giornata. Il turno infrasettimanale è pronto a regalare verdetti sorprendenti, specialmente dopo quanto visto fino a questo momento. C’è, però, una partita che promette spettacolo, vedendosi tutti i riflettori puntati addosso, ovvero Lazio-Torino. La sfida dell’Olimpico vedrà scontrarsi due formazioni importanti nel calcio italiano, ma che in questo momento stanno vivendo due condizioni fisiche totalmente differenti.

Il parere dei bookmakers su Lazio-Torino

La partita dell’Olimpico è oggetto delle attenzioni da parte dei principali bookmakers. Gli esperti del settore da sempre indirizzano le giocate dei tifosi con le loro previsioni e statistiche, riscuotendo molto successo tra i tifosi di tutta Italia. La partita tra Lazio e Torino è oggetto d’attenzione da parte dei principali operatori che provano a dare una serie di pronostici scommesse, andando a sottolineare anche le quote calcio che accompagnano le formazioni.

Andando più nello specifico del match tra biancoceleste e granata, secondo i bookmakers i padroni di casa sono i favoriti alla vittoria finale, seppur la tendenza mostra quote in rialzo, mentre a ribasso quelle del Torino. La Lazio ha bisogno di vincere avanti al suo pubblico per dare motivazione all’ambiente, ecco perché la media si attesta sui 2.15, mentre per gli ospiti sui 3.50. Il pareggio è quotato a 3.20.

La quota più bassa per la vittoria della Lazio e del Torino la paga William Hill, arrivando rispettivamente a 2.00 e 3.40. Le più alte, invece, sono di Efbet e Sisal. La prima quota il successo dei biancocelesti 2.20, mentre il noto bookmakers Sisal quota i tre punti piemontesi a 3.75. Dello stesso pensiero Better e SNAI, con la vittoria di Sarri a 2.15, mentre Juric quotato a 3.50.

Ora spetta alle formazioni in campo confermare il pronostico o ribaltarlo, ma certamente la sensazione è che possa venir fuori un match di altissimo livello. Ma come arrivano a questa partita i due club?

Torino, battere la Lazio per prendere il largo

Un inizio di campionato positivo per il Torino di Juric. La rosa guidata dal tecnico croato ha conquistato 8 punti su 15 disponibili, venendo battuta solamente dal Milan di Pioli. In queste prime giornate, i Granata, si sono dimostrati una squadra solida e difficile da battere, con una serie di giocatori capaci di fare la differenza e svoltare la partita. Un esempio sono sicuramente Rodjonic e Duvan Zapata, i veri protagonisti di questa prima parte di Serie A. In particolar modo l’attaccante colombiano si è reso protagonista della rimonta in casa contro la Roma di Mourinho, segnando con una incornata all’85esimo il gol dell’1-1.

Ora sul cammino un’altra romana, la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico dei piemontesi sembra intenzionato a voler schierare gli stessi undici della partita di domenica sera, dando così continuità fisica e tattica. Una vittoria contro i biancocelesti darebbe un ulteriore motivazione alla rosa, pronta a dire la sua per un posto in Europa.

Lazio, Sarri cerca la prima vittoria avanti al suo pubblico

Discorso totalmente differente per la Lazio di Sarri. I biancocelesti stanno attraversando un momento no e tutto ciò è certificato dalle tre sconfitte subite contro Lecce, Genoa e Juventus, mentre contro il Napoli di Garcia sono arrivati i primi tre punti della stagione. Pareggio in casa, invece, nell’ultimo turno contro il Monza, ed ecco che il tecnico vorrà in tutti i modi di invertire il trend negativo, cercando di ottenere i primi tre punti avanti i suoi tifosi mercoledì contro il Torino. Fonti vicino al club parlano di un Lotito indispettito e un Sarri furioso, al punto da mandare l’intera squadra in ritiro, annullando il giorno di riposo.

Certamente non sarà una sfida semplice, visto che in più riprese la squadra di Juric si è dimostrata ben organizzata e solida. D’altronde basta guardare la partita contro la Roma per rendersi conto della resilienza della rosa.

Per l’ex Napoli e Juventus soliti dubbi su chi schierare dal primo minuto, tra cui Kamada-Guendouzi per il ruolo di mezzala destra. Il tridente d’attacco dovrebbe essere quello visto contro il Monza, mentre Castellanos scalpita per un posto nell’undici di partenza. In difesa probabile utilizzo di Gila.

Dove vedere Lazio-Torino

L’appuntamento è fissato per le ore 20:45, allo stadio Olimpico. Lazio-Torino andrà in diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN.