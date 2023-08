Inizia la nuova stagione ed è tempo di pronostici sui risultati delle varie squadre: come andrà il Torino?

Alla vigilia della nuova stagione calcistica è tempo di pronostici sui risultati delle squadre, di previsioni sul rendimento dei giocatori, di analisi complessive delle rose a disposizione degli allenatori. Tifosi, media e addetti ai lavori creano griglie delle formazioni favorite, azzardano classifiche, stilano pagelle sul calciomercato e mosse delle società. Per quanto riguarda il Torino e il campionato di Serie A, le ambizioni dei granata non possono essere certamente di vertice. Il valore della formazione guidata da Ivan Juric a qualche giorno dall’inizio del torneo può essere considerato da metà classifica e avrebbe bisogno di una vera e propria impresa, di un’annata straordinaria, per agguantare una qualificazione in Europa.

Le favorite per lo Scudetto: Toro nono della griglia

Secondo gli esperti a contendersi lo Scudetto saranno soprattutto i campioni in carica del Napoli e l’Inter (protagonista del mercato italiano con gli innesti di Cuadrado, Frattesi e Thuram). Un gradino più indietro di azzurri e nerazzurri sarebbero appaiate Juventus e Milan, a chiudere il quartetto delle favorite per i quattro preziosi posti che valgono l’approdo alla Champions League. Alle spalle delle più quotate spuntano poi le due capitoline Roma e Lazio, con buone chance di arrivare almeno ad una qualificazione all’Europa League. Arretrate sono Atalanta e Fiorentina, ampiamente in grado di lottare per un posto in Conference League o a qualcosina in più, se la stagione diventa particolarmente positiva. Il Toro, secondo la griglia della vigilia, è la nona della classe, meglio quotata di Bologna e Monza. Questo è il parere di chi ama analizzare risultati e statistiche sul calcio italiano, ma anche di chi piazza pronostici e conosce cosa sono i bonus scommesse. I bonus scommesse sono degli “incentivi” che consentono di scommettere gratuitamente (in caso di bonus senza deposito) o con particolari modalità. Si tratta di qualcosa di molto simile ai bonus casinò, come il bonus casinò alla registrazione, che hanno esattamente la stessa finalità di consentire di giocare anche senza esborso di denaro iniziale. O con un esborso minimo.

Il calciomercato del Torino

Ma da dove nasce il pronostico non brillante sul Torino? Lo scorso anno la squadra granata ha chiuso il campionato di Serie A al decimo posto dopo 14 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte a 53 punti (10 in meno della Roma, giunta al sesto posto). La società di Urbano Cairo nel corso del mercato estivo ha acquistato qualche interessante pedina ma non sembra aver posto le basi per un reale salto di qualità che possa proiettare la rosa di Juric nelle prime 6 o 7 della classe. Dal West Ham per la cifra di 12,7 milioni di euro arriva il croato Nikola Vlasic, che può coprire il ruolo di centrocampista offensivo o attaccante. Dal Cagliari per 8 milioni di euro è giunto l’esterno destro, di difesa e di centrocampo, Raoul Bellanova. Nell’ultimo anno aveva giocato all’Inter, che ha poi deciso di non riscattarlo. Dall’Hellas Verona per 2,8 milioni è stato acquistato il centrocampista francese naturalizzato camerunense Adrien Tameze. Ovviamente Vlasic è la miglior pedina che ha arricchito la rosa di Juric, molto felice dell’operazione. Il tecnico ora può guardare con più fiducia alla nuova annata, facendo un pensierino anche all’Europa, che resta obiettivo comunque molto arduo.

La formazione tipo

A circa una settimana dalla prima giornata di campionato la formazione tipo del Torino vede Milinkovic-Savic a difendere i pali protetto da un terzetto difensivo composto da Djidji, Schuurs e Rodriguez. La linea dei centrocampisti potrebbe essere composta, da destra verso sinistra, da Bellanova, Ricci, Tameze, Vojvoda. Per quanto concerne il reparto offensivo invece Ilic e il nuovo arrivato Vlasic dovrebbero operare alle spalle dell’unica punta, Sanabria.