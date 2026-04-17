La zona dei “Top 10” è a portata di mano. Sebbene la concorrenza sia agguerrita, il Toro ha dimostrato di avere le carte in regola

Il campionato entra nel vivo e, per il Torino, il finale di stagione si prospetta come un banco di prova fondamentale per misurare le ambizioni della società e la crescita del gruppo. Dopo una serie di prestazioni altalenanti, la domanda che i cuore granata si pongono è sempre la stessa: riusciremo a centrare un posto nella parte sinistra della classifica?

La scalata verso l’Europa e l’importanza della continuità

La zona dei “Top 10” è a portata di mano. Sebbene la concorrenza sia agguerrita, il Toro ha dimostrato di avere le carte in regola per competere con chiunque. La solidità difensiva, marchio di fabbrica della gestione attuale, unita a un centrocampo più dinamico, permette di guardare con ottimismo ai prossimi scontri diretti. Per raggiungere questo obiettivo, però, servirà una maggiore continuità di risultati, soprattutto contro le cosiddette “piccole”, dove spesso sono stati lasciati punti preziosi per strada. Centrare la Top 10 non sarebbe solo un traguardo statistico, ma un segnale importante per il futuro, utile ad attirare nuovi talenti e a consolidare il progetto tecnico. Il calendario offre ancora diverse opportunità per scalare posizioni e la spinta del pubblico dell’Olimpico Grande Torino sarà, come sempre, l’uomo in più in campo.

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