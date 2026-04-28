Le squadre del settore giovanile del Torino stanno conducendo un’ottima stagione: 3 su 4 hanno già raggiunto i playoff
Il settore giovanile del Torino sta vivendo una fase particolarmente positiva, confermando ancora una volta la solidità del lavoro portato avanti lungo tutta la stagione.
Le formazioni Under 17, Under 16 e Under 15 hanno infatti centrato l’accesso ai playoff. Un traguardo che premia la continuità e l’impegno quotidiano, elementi che hanno permesso alle diverse annate di mantenere alto il livello di competitività per tutto il campionato. Anche l’Under 18 di mister Vegliato resta pienamente in corsa per raggiungere lo stesso obiettivo: il gruppo sta attraversando un buon periodo di forma e, a testimonianza di ciò, arriva la serie positiva delle ultime cinque gare senza sconfitte.
Comincia male l’avventura negli ottavi di finale dei play off per l’U16 di Riccardo Corallo che cade per 2-0 nel perdy giocato oggi al Robaldo nella sfida di andata. Per l’U16 cairota è il terzo perdy sui tre giocati in stagione
Questo e’ importante, peccato per la primavera cappata in un’annata deludente
Eh?!😁😂😂
Ehi tordo, ci rispieghi un po’ la storia dell’Inter che avrebbe pareggiato apposta con noi per procrastinare di una giornata la vittoria matematica dello scudetto (che naturalmente per te e’ uno “scudetto di cartone”)?🤣😂😅
Certamente volentieri, ma magari prima tu mi spieghi la plusvalenza di meitè, il funzionamente dei braccetti nella difesa a 4, e mi parli ancora un po degli internazionali d’Italia, di castellamare di stabia e di Brommapojkarna.
Si’ si’ tordo…. 1) Meite’ e’ stato scambiato alla pari con Barreca che non valeva i 7m incassati dai prestiti e della cessione di Meite’ 2) Chiamali braccetti o chiamali terzini ma se gli esterni della tua difesa a 4 non han compiti di incursori, quello sono 3) Se il… Leggi il resto »
E adesso che hai cercato di deflettere e cambiare discorso come tuo solito senza riuscirci, ci parli di cose un po’ piu’ importanti come ad esempio….
A) Quanti scudetti ha vinto la gobbamexda? Secondo te bisogna contare anche gli “scudetti di cartone” giustamente toltivi per illecito sportivo o no? Vorrei risentire il tuo parere su questo punto…..
B) Com’e’ questa storia che “lamentarsi degli arbitri” e’ “da perdenti cairoti” (il virgolettato e’ tuo) dato che sbagliano quasi sempre a favore della gobbamexda?
C) E adesso il punto piu’ importante: com’e’ questa storia che l’Inter si e’ fatta “rimontare apposta dal Toro” per rimandare la vittoria matematica dello Scudo in casa col Parma, che’ tanto, anche vincendo contro di noi non sarebbe stato matematicamente assicurato?
Vedi tordo: noi del Toro NON siamo una tifoseria di pecoroni come voi, quindi per esempio @guidone @Casao92 ed io abbiamo pareri diversi, su Cairo e su tante altre cose. Pero’ c’e’ una cosa che abbiamo in comune…
…Ci stanno sul cuIo i gobbi ladri che comprano arbitri e scudetti. Soprattutto quando si infiltrano sui siti che dovrebbero essere del Toro. Lo avessi fatto dichiarandoti, nessun problema! Ti avremmo tollerato come tolleriamo la blatta occasionale in cantina. Pero’…
….quando uno lo fa sotto mentite spoglie ed e’ talmente tordo da farsi beccare ci sono conseguenze!
PS Oh dimenticavo…. Visto che ho scritto parecchio, ed ho uno smartphone nuovo il cui correttore non e’ ancora ben settato, non vuoi provare a cercare qualche errore di battitura in quello che ho scritto, in modo da cambiare discorso di nuovo…
….e di evitare di rispondere ai punti A) B) e C) di cui sopra, che sono poi quelli importanti per noi del Toro, cioe’ non come la partita con il Brommapojkarna?
E quasi quasi copio anche @andreapinga
Adesso capisco perché ti storpiano il nick.
sierradeloro.es
sierradel’oro.scim
remember?
colione.it
Povero tordo gobbo, hai sbagliato di nuovo! I siti che hai citato non esistono. Il mio…. si’! E se vuoi proprio saperlo, in quella riserva di caccia ci sono anche stato!
per scimmie immagino…un vero peccato che non ti abbiano fatto fuori
“L’oro ” i Berghem 🤣🤣 Magari adesso ci spiega il glande Slam che tanto adora.
Sì,l’oro esistono 😂,sei tu che sei l’avatar del nano,non riesci a fare nemmeno l’ombra.