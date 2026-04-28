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Le squadre del settore giovanile del Torino stanno conducendo un’ottima stagione: 3 su 4 hanno già raggiunto i playoff

Il settore giovanile del Torino sta vivendo una fase particolarmente positiva, confermando ancora una volta la solidità del lavoro portato avanti lungo tutta la stagione.

Le formazioni Under 17, Under 16 e Under 15 hanno infatti centrato l’accesso ai playoff. Un traguardo che premia la continuità e l’impegno quotidiano, elementi che hanno permesso alle diverse annate di mantenere alto il livello di competitività per tutto il campionato. Anche l’Under 18 di mister Vegliato resta pienamente in corsa per raggiungere lo stesso obiettivo: il gruppo sta attraversando un buon periodo di forma e, a testimonianza di ciò, arriva la serie positiva delle ultime cinque gare senza sconfitte.

Pallone serie A
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mavafancairo
mavafancairo
5 ore fa

Comincia male l’avventura negli ottavi di finale dei play off per l’U16 di Riccardo Corallo che cade per 2-0 nel perdy giocato oggi al Robaldo nella sfida di andata. Per l’U16 cairota è il terzo perdy sui tre giocati in stagione

andrepinga
andrepinga
13 ore fa

Questo e’ importante, peccato per la primavera cappata in un’annata deludente

Kawasaki77
Kawasaki77
15 ore fa

Eh?!😁😂😂

Scimmionelli
Scimmionelli
13 ore fa
Reply to  Kawasaki77

Ehi tordo, ci rispieghi un po’ la storia dell’Inter che avrebbe pareggiato apposta con noi per procrastinare di una giornata la vittoria matematica dello scudetto (che naturalmente per te e’ uno “scudetto di cartone”)?🤣😂😅

Last edited 13 ore fa by Scimmionelli
Kawasaki77
Kawasaki77
12 ore fa
Reply to  Scimmionelli

Certamente volentieri, ma magari prima tu mi spieghi la plusvalenza di meitè, il funzionamente dei braccetti nella difesa a 4, e mi parli ancora un po degli internazionali d’Italia, di castellamare di stabia e di Brommapojkarna.

Scimmionelli
Scimmionelli
10 ore fa
Reply to  Kawasaki77

Si’ si’ tordo…. 1) Meite’ e’ stato scambiato alla pari con Barreca che non valeva i 7m incassati dai prestiti e della cessione di Meite’ 2) Chiamali braccetti o chiamali terzini ma se gli esterni della tua difesa a 4 non han compiti di incursori, quello sono 3) Se il… Leggi il resto »

Last edited 10 ore fa by Scimmionelli
Scimmionelli
Scimmionelli
10 ore fa
Reply to  Scimmionelli

E adesso che hai cercato di deflettere e cambiare discorso come tuo solito senza riuscirci, ci parli di cose un po’ piu’ importanti come ad esempio….

Scimmionelli
Scimmionelli
10 ore fa
Reply to  Scimmionelli

A) Quanti scudetti ha vinto la gobbamexda? Secondo te bisogna contare anche gli “scudetti di cartone” giustamente toltivi per illecito sportivo o no? Vorrei risentire il tuo parere su questo punto…..

Scimmionelli
Scimmionelli
10 ore fa
Reply to  Scimmionelli

B) Com’e’ questa storia che “lamentarsi degli arbitri” e’ “da perdenti cairoti” (il virgolettato e’ tuo) dato che sbagliano quasi sempre a favore della gobbamexda?

Scimmionelli
Scimmionelli
10 ore fa
Reply to  Scimmionelli

C) E adesso il punto piu’ importante: com’e’ questa storia che l’Inter si e’ fatta “rimontare apposta dal Toro” per rimandare la vittoria matematica dello Scudo in casa col Parma, che’ tanto, anche vincendo contro di noi non sarebbe stato matematicamente assicurato?

Scimmionelli
Scimmionelli
10 ore fa
Reply to  Scimmionelli

Vedi tordo: noi del Toro NON siamo una tifoseria di pecoroni come voi, quindi per esempio ed io abbiamo pareri diversi, su Cairo e su tante altre cose. Pero’ c’e’ una cosa che abbiamo in comune…

Scimmionelli
Scimmionelli
10 ore fa
Reply to  Scimmionelli

…Ci stanno sul cuIo i gobbi ladri che comprano arbitri e scudetti. Soprattutto quando si infiltrano sui siti che dovrebbero essere del Toro. Lo avessi fatto dichiarandoti, nessun problema! Ti avremmo tollerato come tolleriamo la blatta occasionale in cantina. Pero’…

Scimmionelli
Scimmionelli
10 ore fa
Reply to  Scimmionelli

….quando uno lo fa sotto mentite spoglie ed e’ talmente tordo da farsi beccare ci sono conseguenze!

Scimmionelli
Scimmionelli
10 ore fa
Reply to  Scimmionelli

PS Oh dimenticavo…. Visto che ho scritto parecchio, ed ho uno smartphone nuovo il cui correttore non e’ ancora ben settato, non vuoi provare a cercare qualche errore di battitura in quello che ho scritto, in modo da cambiare discorso di nuovo…

Scimmionelli
Scimmionelli
10 ore fa
Reply to  Scimmionelli

….e di evitare di rispondere ai punti A) B) e C) di cui sopra, che sono poi quelli importanti per noi del Toro, cioe’ non come la partita con il Brommapojkarna?

Scimmionelli
Scimmionelli
10 ore fa
Reply to  Scimmionelli

E quasi quasi copio anche @andreapinga

Berggreen
Berggreen
9 ore fa
Reply to  Scimmionelli

Adesso capisco perché ti storpiano il nick.

Scimmionelli
Scimmionelli
13 ore fa
Reply to  Kawasaki77

sierradeloro.es

Kawasaki77
Kawasaki77
12 ore fa
Reply to  Scimmionelli

sierradel’oro.scim
remember?
colione.it

Scimmionelli
Scimmionelli
10 ore fa
Reply to  Kawasaki77

Povero tordo gobbo, hai sbagliato di nuovo! I siti che hai citato non esistono. Il mio…. si’! E se vuoi proprio saperlo, in quella riserva di caccia ci sono anche stato!

Kawasaki77
Kawasaki77
10 ore fa
Reply to  Scimmionelli

per scimmie immagino…un vero peccato che non ti abbiano fatto fuori

Berggreen
Berggreen
10 ore fa
Reply to  Kawasaki77

“L’oro ” i Berghem 🤣🤣 Magari adesso ci spiega il glande Slam che tanto adora.

Last edited 10 ore fa by Berggreen
Berggreen
Berggreen
9 ore fa
Reply to  Scimmionelli

Sì,l’oro esistono 😂,sei tu che sei l’avatar del nano,non riesci a fare nemmeno l’ombra.

Last edited 9 ore fa by Berggreen

Sponsorizzazioni scommesse e futuro del calcio cosa può cambiare davvero in Italia