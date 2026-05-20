Nel calcio moderno gli sponsor non sono soltanto marchi presenti sulle maglie. Sempre più spesso diventano strumenti in grado di creare connessioni dirette

Nel calcio moderno gli sponsor non sono soltanto marchi presenti sulle maglie. Sempre più spesso diventano strumenti in grado di creare connessioni dirette con tifosi e appassionati, offrendo contenuti, statistiche e aggiornamenti in tempo reale. È proprio il caso di Bet365 Scores, l’app dedicata ai risultati sportivi live che negli ultimi anni ha rafforzato il proprio legame con il Torino Football Club.

Una collaborazione che unisce tecnologia, calcio e coinvolgimento della fanbase granata in un’esperienza sempre più interattiva e digitale. Ma scopriamo di più su questo felice connubio.

Un’app pensata per chi vive il calcio in tempo reale

Le app dedicate ai risultati sportivi sono diventate fondamentali per milioni di tifosi. Oggi chi segue il calcio vuole aggiornamenti immediati, statistiche dettagliate e notifiche personalizzate. E vuole avere tutto a portata di mano: allo stadio, al lavoro o durante un viaggio.

In questo contesto si inserisce Bet365 Scores, disponibile sia per dispositivi Android sia per iPhone e iPad tramite iOS.

Come sottolinea Michele Martinelli, analista di betting, Bet365 Scores è un’app dove vedere risultati sportivi, collegata al sito principale. Una piattaforma seria e legale dove giocare online in sicurezza.

L’app è pensata soprattutto per chi desidera seguire il calcio in maniera rapida e intuitiva, senza complicazioni tecniche. L’interfaccia semplice permette infatti di controllare risultati live, classifiche, statistiche dettagliate e aggiornamenti in tempo reale, personalizzando le notifiche in base alla propria squadra preferita.

La partnership con il Torino e il nuovo corso granata

L’ingresso di Bet365 Scores nel mondo del Torino è stato uno dei cambiamenti più visibili nella comunicazione del club negli ultimi anni. Il brand è entrato al posto di Beretta come second main partner.

La scelta non si è limitata alla semplice presenza del logo sulla maglia granata. Al contrario, ha dato vita a un progetto più ampio basato sul coinvolgimento digitale dei tifosi.

La collaborazione ha puntato molto sui contenuti esclusivi, sulle statistiche live e sulle iniziative dedicate alla community granata. Il Torino ha scelto un partner capace di parlare il linguaggio moderno del calcio, sempre più legato ai dati, alle app e all’interazione immediata con il pubblico.

Anche dal punto di vista dell’immagine, dunque, la presenza di Bet365 Scores sulla maglia del Toro ha contribuito a rafforzare l’idea di un club attento all’innovazione e alle nuove modalità di fruizione dello sport.

Non è un caso che la partnership abbia avuto un forte impatto soprattutto tra i tifosi più giovani e tra gli appassionati che seguono il calcio attraverso smartphone e piattaforme digitali.

Cosa offre Bet365 Scores agli appassionati di calcio

Molti conoscono Bet365 principalmente per la piattaforma di betting online, però l’app Scores ha un’identità piuttosto diversa e specifica. Il suo obiettivo principale è offrire informazioni sportive in tempo reale, con particolare attenzione al calcio internazionale.

L’app consente di seguire:

Risultati live

Classifiche aggiornate

Statistiche partita

Marcatori

Dati su possesso palla e tiri

Calendari completi

Notifiche personalizzate

Aggiornamenti sui campionati principali

Uno degli aspetti più apprezzati dagli utenti è la rapidità degli aggiornamenti. Le notifiche arrivano praticamente in tempo reale e permettono di seguire una partita anche senza guardarla direttamente. Ciò rende l’app particolarmente utile per chi segue più incontri contemporaneamente o vuole restare informato durante la giornata.

La personalizzazione è un altro elemento centrale dell’esperienza. Ogni utente può selezionare le proprie squadre preferite, i campionati da monitorare e gli eventi da ricevere tramite alert. Una funzione semplice, che migliora notevolmente la fruizione quotidiana dell’app.

Un’esperienza studiata per ogni dispositivo

Uno dei punti di forza di Bet365 Scores è la compatibilità con smartphone Android e dispositivi Apple. L’app è infatti disponibile su entrambe le piattaforme principali, permettendo agli utenti di accedere facilmente alle funzionalità indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

Su Android l’app punta molto sulla velocità e sulla leggerezza dell’interfaccia. Anche sui dispositivi meno recenti, quindi, la navigazione resta fluida e intuitiva. Su iOS, invece, l’esperienza appare particolarmente curata dal punto di vista grafico, con notifiche integrate e sincronizzazione efficiente tra le varie sezioni.

La semplicità resta comunque la caratteristica migliore. Non servono competenze tecniche avanzate né configurazioni complicate. Bastano pochi minuti per personalizzare la home, scegliere le squadre preferite e iniziare a ricevere aggiornamenti live.

L’approccio immediato ha contribuito alla crescita dell’app, specialmente tra gli utenti che cercano informazioni sportive rapide senza dover navigare tra decine di schermate o menu complessi.

Perché le app sportive stanno cambiando il modo di vivere il calcio

La crescita delle applicazioni come Bet365 Scores racconta anche una trasformazione più ampia del calcio moderno. Oggi il tifoso non vive più la partita soltanto davanti alla televisione o allo stadio. Il calcio è diventato un flusso continuo di dati, statistiche, notifiche e contenuti digitali accessibili in qualsiasi momento.

Le app sportive hanno cambiato il rapporto con il match-day. Molti utenti seguono contemporaneamente più partite, controllano statistiche live e confrontano i dati in tempo reale. Tutto ciò ha aumentato l’importanza di avere strumenti rapidi, intuitivi e costantemente aggiornati.

Nel caso del Torino, dunque, la collaborazione con Bet365 Scores ha intercettato perfettamente questa evoluzione. Il club granata ha scelto un partner in grado di parlare a un pubblico moderno, abituato a vivere il calcio tramite smartphone, social network e contenuti digitali personalizzati.

La sensazione è che il futuro del rapporto tra squadre e sponsor andrà sempre più in questa direzione.ù

*Articolo sponsorizzato