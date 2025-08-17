Il Torino ha comunicato sui propri canali ufficiali quello che sarà il secondo main partner dei granata per la prossima stagione

A seguito di numerose stagioni insieme, il Torino è ora pronto a salutare lo sponsor Beretta per sostituirlo con Bet365 Scores. Ormai è ufficiale, il sito ufficiale della squadra ha comunicato che il nuovo second main partner del Torino verrà presentato sulla nuova maglia della prima squadra per la prossima stagione, mentre il logo Beretta continuerà a essere presente sulle divise delle giovanili.

Il comunicato del Torino

Il Torino ha commentato così la nuova collaborazione con Bet365 Scores: “Siamo molto contenti di accogliere bet365 Scores all’interno dei nostri sponsor principali in qualità di Second Main Partner del Torino Football Club. Questa nuova collaborazione, anche attraverso la produzione di contenuti originali e di qualità, oltre a iniziative esclusive per la fanbase, consentirà ai nostri tifosi di essere ancor più coinvolti e partecipi e sempre più al centro del mondo granata. Benvenuto bet365 Scores: avanti insieme, Sempre Forza Toro!”