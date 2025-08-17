Toro.it

Il Torino ha comunicato sui propri canali ufficiali quello che sarà il secondo main partner dei granata per la prossima stagione

A seguito di numerose stagioni insieme, il Torino è ora pronto a salutare lo sponsor Beretta per sostituirlo con Bet365 Scores. Ormai è ufficiale, il sito ufficiale della squadra ha comunicato che il nuovo second main partner del Torino verrà presentato sulla nuova maglia della prima squadra per la prossima stagione, mentre il logo Beretta continuerà a essere presente sulle divise delle giovanili.

Il comunicato del Torino

Il Torino ha commentato così la nuova collaborazione con Bet365 Scores: “Siamo molto contenti di accogliere bet365 Scores all’interno dei nostri sponsor principali in qualità di Second Main Partner del Torino Football Club. Questa nuova collaborazione, anche attraverso la produzione di contenuti originali e di qualità, oltre a iniziative esclusive per la fanbase, consentirà ai nostri tifosi di essere ancor più coinvolti e partecipi e sempre più al centro del mondo granata. Benvenuto bet365 Scores: avanti insieme, Sempre Forza Toro!” 

Fans of Torino FC in sector ‘Curva Maratona’ show their support prior to the Serie A football match between Torino FC and FC Internazionale.
flofloo
flofloo
47 minuti fa

Uno schifo. Vergogna.

Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

Non vedo l’ora di vedere le fiamme gialle uscire da quella catapecchia chiamata sede

Troposfera Granata
Troposfera Granata
2 ore fa

Per una squadra che ogni anno è una scommessa, quale miglior sponsor di un sito di scommesse.

R2D2
R2D2
2 ore fa
Reply to  Troposfera Granata

🤙la pioggia bella battuta (che purtroppo non è una battuta ma verità) di giornata

