Verso la partita di Coppa Italia tra Torino e Modena, la situazione infortunati dei canarini di Sottil: Dellavalle a rischio

Lunedì 18 agosto alle ore 21:15 si gioca Torino-Modena di Coppa Italia. Andrea Sottil, allenatore dei canarini, sta preparando la gara al Centro Sportivo Zelocchi. Nell’allenamento di ferragosto erano presenti circa 200 tifosi. Alessandro Dellavalle, giocatore del Torino in prestito al Modena, è stato assente. Prosegue il recupero dal suo infortunio: è a forte rischio per la Coppa Italia contro il Toro. Ma Dellavalle non è il solo.

Pedro Mendes e Caso

Pedro Mendes invece, attaccante, ha subito una botta alla caviglia in amichevole contro il Forlì. Riposo anche per lui nell’ultimo allenamento e Toro a rischio. Giuseppe Caso invece ha svolto lavoro a parte ma solo per precauzione: è ristabilito e ci sarà contro il Torino.