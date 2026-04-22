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Oltre settanta giocatori di Serie A avrebbero partecipato alle feste organizzate dalla società Ma.De.Milano ma non sono indagati

L’inchiesta della Procura di Milano su un’agenzia milanese, al centro di indagini per favoreggiamento della prostituzione, sfruttamento e autoriciclaggio ha già portato all’arresto di Emanuele Buttini, Deborah Ronchi, Alessio Salamone e Luz Fraga (al momento ai domiciliari). Ora sono emersi i nomi di almeno settanta calciatori di Inter, Milan ma anche Torino e Juventus. Nomi anticipati da Il Giornale e poi ripresi anche dall’Ansa.

Da sottolineare come questi calciatori non siano indagati dalla Procura e di conseguenza non abbiano commesso alcun reato. I nomi nell’ordinanza erano stati omessi ma sono emersi in una pagina del decreto di perquisizione. Si tratta di “parole chiave” che compaiono in questo decreto e che serviranno per analizzare telefoni e dispositivi dei presunti gestori di questa attività illecita.

I calciatori in questione (tra cui gli ex Torino Ricci, Bellanova e Meité e l’attuale calciatore Pedersen, al momento dei fatti al Sassuolo), soni, tra gli altri, anche Bastoni, Carlos Augusto, Leao, Vlahovic, Scamacca e Calafiori. Giocatori che potrebbero aver partecipato solo alle feste nei locali organizzate dalla società Ma.De. Milano ma non aver usufruito di altri servizi extra, come notti in albergo e sesso a pagamento.

Samuele Ricci
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ultimo aggiornamento: 22-04-2026

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mavafancairo
mavafancairo
36 minuti fa

hai capito il top player della cariese nonché idolo di scimpanzelli …

pedersen
Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

Meitè quello della plusvalenza scimmiesca? Figurati se Tony Binarelli Ricci non era coinvolto anche qui.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
2 ore fa

Demba for president.

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa
Reply to  Cairo la peggior disgrazia dopo Superga

Demba è vecchio stampo, è più cacciatore, macchina e puttantour in via Pietro Cossa

Last edited 1 ora fa by Kawasaki77
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
48 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

😂vero, vedo lui ed ogbonna in macchina insieme, ovviamente l’angeluzzo a strisce guida.

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