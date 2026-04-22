Oltre settanta giocatori di Serie A avrebbero partecipato alle feste organizzate dalla società Ma.De.Milano ma non sono indagati

L’inchiesta della Procura di Milano su un’agenzia milanese, al centro di indagini per favoreggiamento della prostituzione, sfruttamento e autoriciclaggio ha già portato all’arresto di Emanuele Buttini, Deborah Ronchi, Alessio Salamone e Luz Fraga (al momento ai domiciliari). Ora sono emersi i nomi di almeno settanta calciatori di Inter, Milan ma anche Torino e Juventus. Nomi anticipati da Il Giornale e poi ripresi anche dall’Ansa.

Da sottolineare come questi calciatori non siano indagati dalla Procura e di conseguenza non abbiano commesso alcun reato. I nomi nell’ordinanza erano stati omessi ma sono emersi in una pagina del decreto di perquisizione. Si tratta di “parole chiave” che compaiono in questo decreto e che serviranno per analizzare telefoni e dispositivi dei presunti gestori di questa attività illecita.

I calciatori in questione (tra cui gli ex Torino Ricci, Bellanova e Meité e l’attuale calciatore Pedersen, al momento dei fatti al Sassuolo), soni, tra gli altri, anche Bastoni, Carlos Augusto, Leao, Vlahovic, Scamacca e Calafiori. Giocatori che potrebbero aver partecipato solo alle feste nei locali organizzate dalla società Ma.De. Milano ma non aver usufruito di altri servizi extra, come notti in albergo e sesso a pagamento.