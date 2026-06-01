L’ex Bologna aveva 33 anni: vittima di un incidente il 23 maggio, si è spento oggi in ospedale

Era rimasto vittima di un incidente lo scorso 23 maggio: Marios Oikonomou non ce l’ha fatta. Si è spento oggi in ospedale, a Giannina, a soli 33 anni. Volto conosciuto in Italia: il greco aveva indossato per tre stagioni la maglia del Bologna oltre a quelle di Cagliari, Bari, Spal e Sampdoria. Mentre era a bordo di uno scooter a Giannina, sua città natale, si era scontrato con un’auto che aveva tentato di fare inversione.

Questo il saluto del Bologna:

Addio Marios, te ne sei andato troppo presto. Sarai per sempre nei nostri cuori. pic.twitter.com/lpZgEEIIdT — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 1, 2026

Il cordoglio del Torino

Il Torino si è stretto al dolore della famiglia dell’ex calciatore: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club si stringono commossi attorno alla famiglia Oikonomou nel ricordo di Marios Oikonomou, difensore con una lunga esperienza nel calcio italiano, tragicamente scomparso dopo un incidente stradale”. Questo il messaggio pubblicato su X.