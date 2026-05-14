Le ultime news sulla questione orario delle partite per la lotta Champion: il Tar della Lazio non decide e la palla torna a Lega e Prefettura

E’ notizia dell’ultima ora che il Tar della Lazio ha scelto di non esporsi e non prendere una decisione ben chiara riguardo alla questione dell’orario del derby di Roma, inizialmente in programma per le ore 12.30 di questa domenica, ma per il quale era stato richiesto un posticipo alla sera di lunedì per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali d’Italia di tennis. Il Tar ha quindi scelto di rimandare la questione al mittente, invitando Lega e Prefettura a venirsi incontro e a trovare un accordo comune che soddisfi le richieste di tutti. In questo momento la data ufficiale resta quella di domenica alle ore 12.30, ma entro il termine della serata le due parti dovranno necessariamente trovare un accordo che, inoltre, coinvolgerà anche le altre 4 partite per la lotta Champions (quelle di Juve, Napoli, Como e Milan).