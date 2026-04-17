Termina, oggi, il processo bis agli ultras del Torino con pene fino a 8 mesi di reclusione e l’obbligo di firma
Dopo essere stati assolti in secondo grado dall’accusa di violazione del Daspo avvenuto tra il 2023 e il 2024, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza degli 8 ultras ribaltandone l’esito finale. Si è concluso, oggi, il processo bis degli ultras granata che sono stati giudicati colpevoli e, per questo, condannati a pene fino a 8 mesi di reclusione.
A questo si aggiungono anche un ulteriore daspo della durata di due anni e l’obbligo di firma in Commissariato mezz’ora dopo l’inizio della partita e mezz’ora prima della fine.
E la magistratura cagnolino fedele della politica.
Uno stato di politici ladri di tutti i colori che si concentra verso il nulla per non risolvere cio’ che sarebbe importante. Massima solidarieta’ a questi ragazzi. Che hanno disobbedito al comando di andare a prendersi una birra dove volevano. Un processo e 3 gradi di giudizio migliaia di euro… Leggi il resto »