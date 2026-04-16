Mondo del calcio che si stringe nel dolore per la scomparsa del portiere Alex Manninger, l’austriaco giocò anche al Toro

Notizia choc che nell’ultima ora ha scosso il mondo del calcio, ci ha lasciati improvvisamente l’ex portiere austriaco Alex Manninger. Il tutto è successo in mattinata a Nußdorf, vicino alla sua Salisburgo, dove il veicolo sulla quale si trovava Manninger è stato travolto da un treno in corsa presso un passaggio a livello che non era sorvegliato e custodito.

Il portiere, seppur famoso in Italia per le sue esperienze a Firenze, Siena e con la maglia della Juventus, aveva giocato anche con la maglia del Torino nella stagione 2002/03, in cui totalizzò solamente 3 presenze con il club granata.

Anche il Torino FC si unisce al cordoglio

Anche il Torino nella figura del Presidente Cairo si unisce al dolore e al ricordo di Manninger, il comunicato: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la tristissima notizia, esprimono il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza alla famiglia Manninger nel ricordo di Alex Manninger, ex portiere con un’esperienza al Toro nella stagione 2002/2003, tragicamente scomparso oggi in un incidente stradale in Austria”.