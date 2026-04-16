La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna per Bucarelli, il pm coinvolto nel caso di Demba Seck

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna per depistaggio a un anno e nove mesi al pm Enzo Bucarelli che era stato coinvolto nel caso Seck. Nella sentenza del tribunale così si legge: “La distruzione indebita dei video presenti sul cellulare del calciatore del Torino avrebbe costituito una sorta di passaggio intermedio di un disegno molto più generale di Bucarelli, che in buona sostanza voleva aiutare l’indagato a eludere l’approfondimento investigativo e le sue varie ed eventuali conseguenze negative, e quindi a far definire in breve tempo e senza danni giudiziari o reputazionali il procedimento a suo carico”.